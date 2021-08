Even kunnen ontsnappen aan de werkelijkheid maakt Funda aantrekkelijk

Funda, de huizensite Beeld Rein Janssen

Het imposante landgoed waar iedereen weleens binnen heeft willen gluren. Een halfvrijstaand huis dat eruitziet alsof het twintig jaar vol heeft gestaan met water, en waar de makelaar in de omschrijving zuinigjes meldt dat het moet worden ‘aangepast aan de eisen van deze tijd’ – oh, en dat er asbest in zit.

Pagina’s als Fundamentalisten (Facebook) en Interieurterreur (Instagram) stellen dagelijks met dank aan Funda een rijk assortiment samen aan droomhuizen, bouwvallen die worden verkocht door makelaars met schijnbare grootheidswaanzin of bungalows met Versace-allures.

Er wordt van gesmuld. Gemiddeld komt elke Fundabezoeker zestien keer per maand langs. Ongeveer een kwart van de bezoekers kijkt meerdere keren per week, en van die groep doet ruim een derde het elke dag. Van alle bezoekers is 80 procent niet serieus op zoek naar een woning. Carolien van de Ven kijkt al zo’n vijftien jaar dagelijks op Funda. ‘Geen uren, hoor, maar ik sta ’s ochtends vaak om half zes op en maak dan mijn rondje op Funda na Facebook, Instagram en NOS. Sinds kort weet ik dat er overdag meer verschijnt, dus kijk ik vaak aan het eind van de middag nog eens.’

Carolien van de Ven (61): ‘Gewoon even fantaseren’ ‘Op zoek ben ik niet, ik woon in mijn droomappartement – dat ik overigens wel via Funda gevonden heb. Mijn dochter zoekt wel, met haar vriend in Amsterdam. Ik wil me er niet mee bemoeien, maar ik ga dan toch kijken wat ze zouden kunnen kopen. Zelf woon ik in Den Haag en kijk ik wat daar te koop komt. Het is toch leuk om een beetje binnen te gluren. Of ik klik op huizen van vier miljoen, of zoek naar huizen met een zwembad, gewoon om even te fantaseren hoe het zou zijn.’

Funda vierde dit jaar zijn 20ste verjaardag. Waar huizenzoekers begin deze eeuw nog een lokaal krantje kochten om het aanbod te bekijken – voorzien van een korrelige foto en een zo beknopt mogelijke beschrijving om advertentiekosten te drukken – was plots het landelijke aanbod in een database met zoekfunctie terug te vinden. De huizenmarkt kende in de afgelopen decennia grote pieken en dalen, maar bij Funda lopen de bezoekersaantallen alleen maar op.

Ook in vergelijking met buitenlandse ‘Funda’s’ trekt de Nederlandse site veel bezoekers. Dat komt onder meer door de manier waarop makelaars de huizen aanprijzen, vermoedt Funda-ceo Quintin Schevernels. ‘Als een huis in de verkoop gaat, komt er een professionele fotograaf die soms wel zestig foto’s schiet die zo in een magazine kunnen.’ Foto’s die bij groepen als Fundamentalisten met genoegen besproken worden.

Marek Debicki (39): ‘Die huizen in Friesland...’ ‘Eind 2016 wilde ik van Curaçao naar Nederland verhuizen, toen ben ik begonnen met zoeken op Funda. Het heeft uiteindelijk tot halverwege 2018 geduurd voor ik hier ook echt een koophuis had – maar wel een droomhuis, in Leiden. De hobby is gebleven. Zeker rond de oudejaarstrekking laait het bij mij weer op. Ook houd ik graag in de gaten wat er in Leiden te koop staat, zodat je weet wat je huis waard is. Ik kijk ook weleens op Zillow, de Amerikaanse Funda. Dan valt alles hier nog mee. Wat je daar toch ziet: roze keuken, gouden banken, het kan allemaal. Die foto’s doen af en toe gewoon pijn aan je ogen. Ik vind het ook leuk om te kijken naar huizen in Friesland, op zo’n enorme lap grond. Ik zou er nooit willen wonen, maar als ik ze kon verplaatsen…’

‘Het gedrag van bezoekers is nu nerveuzer’, zegt Schevernels. ‘Dat zie je aan de intensiteit waarmee mensen het platform gebruiken. Ze zijn bang iets te missen. Het aantal bezichtigingsaanvragen is enorm toegenomen. Vijf jaar geleden stond een huis gemiddeld 100 dagen te koop, nu is dat 25 dagen.’ Steeds meer personen zetten notificaties aan om direct een melding te krijgen als er iets binnen hun zoekopdracht wordt aangeboden.

Dankzij de hoge bezoekersaantallen verdient Funda veel geld. Adverteerders kunnen hier heel gericht hypotheken of energiecontracten aanbieden. Grofweg een kwart van de 36 miljoen euro omzet die Funda vorig jaar boekte, is afkomstig van advertentiedeals met onder meer energieleveranciers en bouwmarkten. Funda kan op basis van het gedrag van bezoekers afleiden of iemand serieus op zoek is naar een woning, bijvoorbeeld wanneer iemand een bezichtiging aanvraagt. Zo kan een hypotheekverstrekker op de site een advertentie aan iemand tonen die waarschijnlijk binnenkort een hypotheek gaat afsluiten.

Lucy Deutekom (39): ‘Bij mij is het Fun(da) Friday’ ‘Ik woon nu in een studio in Amsterdam, zonder buiten. Graag zou ik landelijk gaan wonen. Of het nou Zeeland of Friesland is – als het maar karakter heeft en een balkon of tuintje. Het aanbod is groot, maar mijn budget is met maximaal twee ton beperkt. In Amsterdam krijg je daar niks voor, aan de randen van Nederland wel. Het zal wel een behoorlijke omschakeling worden, dus ik neem mijn tijd. Het kijken is echt verslavend, het liefst zou ik het elke dag doen. Dat heb ik mezelf verboden. Ik heb Fun(da) Friday ingesteld, maar helaas werkt dat niet altijd – vaak heb ik toch een Wicked Woensdag en een Desperate Donderdag. Mijn partner woont in Dublin, als je daar op een woningsite kijkt, zijn er vaak maar drie foto’s. Bij Funda heb je er soms wel veertig, heerlijk vind ik dat. Dan kan ik zo twee uur kwijt zijn, alle inrichtingen bekijken. Zo zou ik het ook wel willen, denk ik dan. Of juist niet.’

Wat maakt een site vol huizenadvertenties zo onweerstaanbaar voor de bezoekers, zelfs voor hen die niet op zoek zijn naar een huis? Klinisch psycholoog Jan Derksen vindt de obsessie met Funda niet gek. ‘Ons gedrag wordt meer gestuurd door wensen dan ratio’, zegt Derksen. ‘In coronatijd is de woningmarkt geëxplodeerd, waardoor het voelt alsof dat droomhuis verder buiten bereik ligt. Dat maakt de wens alleen maar groter.’

Maarten aan den Boom (45): ‘Ik geniet van iemands wansmaak’ ‘In 2015 hebben we zelf een huis gekocht, in Venlo. Ik kijk drie tot vier keer per week op Funda. Deels ook omdat het fijn is om de bevestiging te krijgen dat we destijds de juiste beslissing namen. Voor 215 duizend euro kochten we een halfvrijstaand jarendertighuis met een flinke achtertuin. Als je ziet wat je nu voor dat geld kunt kopen, is het verschil groot, en wordt het alleen maar groter. Ons vorige huis heeft altijd ‘onder water’ gestaan: toen we het verkochten, moest er nog best veel geld bij. Het was niet de meest logische keuze om te verkopen toen, maar ik ben blij dat we hebben doorgezet. Daarnaast kijk ik geregeld op de Facebookpagina Fundamentalisten, omdat daar aparte dingen worden geplaatst. Dan heb je zo’n wervende tekst van een makelaar terwijl de realiteit vies tegenvalt, dat vind ik grappig. Interieurs bekijk ik ook graag. Soms denk ik: goh, dat is leuk. Maar eerlijk gezegd geniet ik vaker van iemands wansmaak.’

Daarbij worden we geleid door onbewuste verlangens zoals hechting en intimiteit, waar een woning in kan voorzien. Maar ook venijnige of sadistische impulsen krijgen dankzij het platform de ruimte – het is lekker om te gniffelen om een krappe bouwval die door een makelaar wordt aangeprezen met woorden als ‘uniek’ en ‘kansrijk’. Derksen vindt geregeld op Funda kijken niets om je voor te schamen. ‘Het is fijn om even uit de realiteit te kunnen ontsnappen. Een uur per dag vind ik nog meevallen. Of je nou naar Funda of een slechte soap zit te kijken, wat maakt het uit?’

De strijd om Funda

De hoge bezoekersaantallen en advertentiemogelijkheden maken van Funda een gewild object. Makelaarsvereniging NVM wil als grootaandeelhouder een klein belang in Funda te koop zetten, maakte het deze week bekend. Dit tot ongenoegen van een groep mede-eigenaren, verenigd in Fundabelang, die Funda als geheel wil verkopen. De site zou een half miljard euro kunnen opbrengen, denken zij. Fundabelang wil met investeerders de site uitbreiden om zo de marktleiderspositie vast te houden. En, niet onbelangrijk, een aandelenverkoop of beursgang zou ze de kans geven hun belang te verzilveren. Bestuursvoorzitter van Funda Quentin Schevernels wil niet op het geschil ingaan omdat de procedure die Fundabelang bij de Ondernemingskamer heeft aangespannen nog loopt. Wel ziet ook hij dat de site voortdurend moet innoveren om relevant te blijven.

Enkele voorbeelden van op de Facebookpagina van Fundamentalisten:

Een woonboerderijtje in Tjalleberd, Friesland. 100 vierkante meter woonoppervlak – 2,5 ton.

Omschrijving makelaar: Klussers opgelet!! Deze kans krijgt u zelden!! Hier kunt u zelf uw droom realiseren!!

Reactie op Fundamentalisten: ‘Wat een bouwval en dat voor die prijs, er zijn vast wel dagdromende yuppen die daar intrappen?’

Villa in Versace-stijl in Dordrecht. 330 vierkante meter woonoppervlak – krap 1,5 miljoen.

Omschrijving makelaar: The American Dream in Dordrecht beleef je aan de Calandstraat...

Reactie op Fundamentalisten: ‘Wat zeiden ze ook alweer? Hoe dichter bij Dordt, hoe gekker het wordt?’

Voormalig vakantiehuisje in Colijnsplaat, Zeeland. 62 vierkante meter – bijna 100.000 euro.

Omschrijving makelaar: Enerzijds is het pittoresk en anderzijds dient u er terdege rekening mee te houden dat het gezien de huidige woonwensen veel te wensen overlaat.

Reactie op Fundamentalisten: Het is maar net waar je van ‘hout’

Verbouwde kerk in Maastricht, 670 vierkante meter woonoppervlakte. 1,9 miljoen.

Makelaar: Het volledig gerenoveerde bouwwerk huisvest tegenwoordig een modern laboratorium en een zeer bijzondere en transparante stadsvilla.

Reactie op fundamentalisten: ‘De gasrekening moet wel torenhoog zijn’