Europol weigerde België te helpen na Britse spionage bij telecombedrijf Belgacom

Europol staat lidstaten bij in geval van serieuze criminaliteit en terrorisme. Het is gehuisvest in Den Haag, en heeft ook een speciale afdeling die gespecialiseerd is in cybercrime.



Het Belgische justitiële onderzoek naar de inbraak en jarenlange spionage bij Belgacom, dat nu Proximus heet, is zo goed als afgerond. Ondanks een overdaad aan bewijs dat de Britse spionagedienst GCHQ ervoor verantwoordelijk is, zal niemand vervolgd worden. Hoewel het onderzoeksteam erin slaagde om de sporen van de spionage te volgen tot in Engeland, lukte het niet om individuele daders te identificeren. Een van de onderzoekers zegt daarover: 'Het zijn spionnen, die creëren rookgordijnen.'



Wat hierbij meespeelt, is de afgenomen politieke interesse voor de spionage, en angst om de relatie met de - machtige -Britse en Amerikaanse inlichtingendiensten te verstoren.