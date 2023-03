Europese Commissie beschuldigt Apple van misbruik van marktmacht

Een iPhone-scherm met de muziekdiensten van Spotify en Apple naast elkaar. Beeld Getty

Met name de eis dat streamingdiensten hun klanten niet in de app mogen attenderen op andere mogelijkheden om een goedkoper abonnement af te sluiten, is volgens de commissie misbruik van marktmacht van Apple. Apple eist dat makers van apps in de App Store gebruikmaken van het eigen betalingssysteem van het techbedrijf.

Ook verlangt Apple over iedere transactie een commissie tot 30 procent. Dus over elk abonnement dat een Apple-gebruiker bij Spotify afsluit, moet het Zweedse bedrijf commissie betalen aan Apple. Spotify had daarover geklaagd, temeer omdat Apple met de eigen streamingdienst Apple Music ook een concurrent is.

Eis van Apple

Die eis beperkt de concurrentie niet, meent de commissie nu. Maar daarnaast mogen appmakers hun klanten niet vanuit de app naar bijvoorbeeld de eigen site sturen om ze daar een abonnement af te laten sluiten dat goedkoper is omdat daar geen commissie van naar Apple gaat. Die eis van Apple is volgens de commissie tegen de Europese wet.

Ook worden Europese consumenten gedwongen meer te betalen dan noodzakelijk is. Consumenten hebben zo minder keuze omdat het moeilijker is voor meer partijen om de markt te betreden. De stap is een overwinning voor Apple dat de afgelopen jaren ook onder vuur lag om het verplichte gebruik van het eigen betalingssysteem en de commissie die daar bij hoort.

In Nederland dwong de ACM het bedrijf het voor datingapps mogelijk te maken een ander betalingssysteem te gebruiken. Dat deed Apple na een reeks boetes, maar het vroeg nog steeds een forse commissie. Het techbedrijf zegt te hopen dat de EU uiteindelijk de zaak naar aanleiding van de Spotify-klacht zal afsluiten. Die klacht is volgens Apple namelijk ongegrond.