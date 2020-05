Europese cijfers: hoe strenger de lockdown, des te groter de economische impact

Restaurants in Napels bereiden zich voor op versoepeling van de lockdown in Italië. Beeld EPA

Dat blijkt uit de groeicijfers die diverse Europese landen vrijdag naar buiten brachten. Peter Paul Mulligen, hoofdeconoom van CBS, meldt op Twitter: ‘Hoe strenger de lockdown, des te groter de economische impact lijkt.’

In Frankrijk en Spanje kromp de economie in het eerste kwartaal met meer dan 5 procent. Italië kromp met 4,8 procent. In deze landen geldt ook een streng regime. Volgens de Government Response Tracker van Oxford University, die alle maatregelen van landen met elkaar vergelijkt, waren de maatregelen in Frankrijk en Spanje al snel behoorlijk streng. Ze scoorden aan het einde van het eerste kwartaal bijna 90 punten op een schaal van honderd.

Nederland is volgens deze telling iets minder streng en ziet de economie ook minder hard in elkaar kukelen. De economische krimp over het eerste kwartaal komt uit op 1,7 procent. Ook Duitsland en Groot-Brittannië die vergelijkbare maatregelen namen, zien hun economie met gelijksoortige cijfers krimpen. Groot-Brittannië voerde zijn strenge maatregelen wel veel later in de maand maart in, zodat naar verwachting pas in de maand april grotere effecten op de economie zijn te zien. De economie in België kromp met bijna 4 procent, ook al namen de zuiderburen niet echt veel strengere maatregelen.

Een van de minst getroffen landen is Zweden, waar de economie in het eerste kwartaal slechts met 0,3 procent kromp. Zweden nam ook de minst strenge maatregelen. Op de schaal van Oxford scoort het land eind maart 38 punten.

In de hele eurozone is sprake van een krimp van 3,8 procent.