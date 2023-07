Europese Centrale Bank trekt rente op naar recordhoogte

ECB-president Christine Lagarde kondigde de negende opeenvolgende renteverhoging aan. Beeld REUTERS

De renteverhoging komt niet als een verrassing, aangezien president Christine Lagarde deze beslissing zes weken geleden bij het vorige rentebesluit al had laten doorschemeren. En dat was wél een opmerkelijke stap, omdat de ECB vorig jaar juist was gestopt met het vooruitlopen op toekomstige beslissingen. Met dergelijke forward guidance om beleidsindicaties te geven, probeerde de ECB sinds 2013 om een zo transparant en voorspelbaar mogelijk monetair beleid te voeren.

Dat voorspellen zat de monetaire beleidsmakers na de inval van Rusland in Oekraïne in februari vorig jaar plots erg in de weg. De omhoog spuitende inflatie vroeg om een renteverhoging, maar de bank had financiële markten beloofd om dat ten vroegste in juli te doen. Frankfurt hield woord, waardoor het vertrouwen van beleggers in de geloofwaardigheid van de centralebankcommunicatie overeind bleef, al ging dat volgens critici ten koste van zijn geloofwaardigheid als inflatiebestrijder.

Over de auteur

Daan Ballegeer is economieverslaggever van de Volkskrant. Hij schrijft onder meer over financiële markten en centrale banken.

Waar Lagardes voorganger Mario Draghi tijdens zijn acht jaar aan het roer van de ECB nooit een renteverhoging mocht aankondigen, was de Française al toe aan haar negende keer in een jaar tijd. Met het strengere geldbeleid moet de hoge inflatie worden bestreden.

Inflatie remmen

Het beoogde effect van consumenten die meer sparen en bedrijven die minder lenen is het afremmen van de economische groei. Hierdoor zou de krapte op de arbeidsmarkt moeten afnemen, alsook de concurrentie van bedrijven voor schaarse producten. Dit kan ertoe leiden dat werknemers minder onderhandelingsmacht over hun lonen krijgen, en dat bedrijven lagere productiekosten hebben. Zo moet de inflatie afnemen. In juni bedroeg die in de eurozone nog steeds 5,5 procent in vergelijking met een jaar eerder, veel hoger dan de doelstelling van 2 procent die de ECB hanteert.

Het centralebankbeleid lijkt zich uit te betalen, zo bleek deze week uit cijfers over de kredietverlening door banken. Zowel bedrijven als burgers hadden in juni voor de tweede maand op rij minder leningen uitstaan dan een jaar geleden. De banken verwachten bovendien dat deze trend zich de komende maanden doorzet. Het gaat niet alleen om hogere rentes die kredietnemers afschrikken, banken zijn ook strenger geworden over wie een krediet krijgt toegekend.

Mogelijke recessie

De uitdaging is om de economie af te koelen, zonder dat die gaat krimpen. Er is onenigheid onder economen of dat zal lukken. Capital Economics geloof er niet in. Het onderzoeksbureau verwacht in de tweede jaarhelft een recessie.

Een belangrijke element daarin is dat veel hypotheken in de muntunie een variabele rente hebben. ‘Volgens onze prognoses kunnen de rentelasten voor huishoudens stijgen van 2 procent van hun inkomsten vorig jaar naar 3 procent tegen eind volgend jaar’, zegt econoom Jack Allen-Reynolds. Voor Nederland zijn de gevolgen beperkt, aangezien de meeste woningleningen een vaste rente hebben over een lange looptijd.

Voor bedrijven speelt dan weer dat aflopende leningen moeten worden geherfinancierd tegen hogere rentes. ‘Daar kunnen de rentelasten stijgen van net onder de 8 procent van hun inkomsten vorig jaar naar ongeveer 20 procent.’ Dat kan bijltjesdag betekenen voor bedrijven die in slechte papieren zitten.

Het licht aanlaten

Voorlopig blijft het percentage financieel kwetsbare ondernemingen grotendeels ongewijzigd, stipt kredietverzekeraar Atradius aan. Volgens berekeningen van de ECB heeft 5,8 procent van de bedrijven in de eurozone de afgelopen zes maanden grote moeilijkheden ondervonden bij hun bedrijfsvoering en het terugbetalen van hun schulden. Toch ziet de toekomst er nog somberder uit.

Atradius merkt dat bedrijven voor hun financiering steeds vaker gebruik maken van handelskrediet, wat betekent dat ze producten en diensten van elkaar kopen zonder dat ze vooraf hoeven te betalen. Een goede manier om op korte termijn geld vrij te maken voor later, maar het komt ook met gevaren. ‘Het toenemende gebruik van handelskrediet tijdens een periode van aanhoudende economische turbulentie doet vermoeden dat een groeiend aantal bedrijven zich richt op simpelweg ‘het licht laten branden’ en uiteindelijk in betalingsproblemen kan komen.’ Verkopers lopen met andere woorden een steeds groter risico dat hun rekening later of helemaal niet betaald wordt.

Bedrijven die snakken naar goedkope leningen, moeten niet verwachten dat ze snel uit de nood geholpen zijn, zegt Allen-Reynolds. ‘Zelfs als er een recessie komt, zal het een tijdje duren voordat beleidsmakers er genoeg vertrouwen in hebben dat de inflatie terugvalt naar 2 procent. Wij gaan er daarom van uit dat als de ECB de rente in september verder verhoogt naar 4 procent, ze die ongeveer een jaar op dat niveau houdt. Dat betekent dat er ten vroegste in de tweede helft van volgend jaar een renteverlaging komt, wat langer is dan beleggers nu denken.’