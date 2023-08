Europese bedrijven lijden 100 miljard euro schade op hun activiteiten in Rusland

Shellstation in St. Petersburg. Beeld EPA

De Britse zakenkrant Financial Times heeft de jaarrekeningen en financiële rapportering onderzocht van 600 grote Europese ondernemingen. Daaruit blijkt dat zij sinds de inval in Oekraïne in februari vorig jaar gezamenlijk al een verlies hebben geleden van minstens 100 miljard euro op hun activiteiten in Rusland.

Het gaat hier om directe verliezen, dus bijvoorbeeld niet om hogere energieprijzen die de kosten hebben doen oplopen. Van de onderzochte bedrijven hebben er 176 als gevolg van het verkopen, sluiten of afschalen van hun Russische activisten bezittingen moeten afwaarderen, of liepen ze andere kosten op die daaraan zijn verbonden.

De pijn zit voornamelijk bij energie- en nutsbedrijven. Zij tekenen voor de helft van het verloren bedrag. Drie olie- en gasbedrijven, met name BP, Shell en TotalEnergies, zijn samen goed voor een totaalverlies van 40,6 miljard euro.

Toch is het niet geheel kommer en kwel voor hen, aangezien hun inkomsten door de oorlog ook flink zijn gestegen. Daardoor viel hun gezamenlijk winst vorig jaar 95 miljard euro hoger uit.

Andere belangrijke sectoren die werden getroffen zijn de nutsbedrijven (die bijna 15 miljard euro verloren), maakbedrijven zoals autobouwers (ruim 13 miljard), en de financiële sector (17,5 miljard).

Het vat met pijn is nog niet leeggetapt. President Poetin ondertekende in april een decreet waarin staat dat aandelen van bedrijven uit ‘onvriendelijke landen’ tijdelijk kunnen worden overgenomen. Dat is sindsdien gebeurd met de Russische tak van het Duitse energiebedrijf Uniper, het Finse energiebedrijf Forum, de Franse zuivelreus Danone en de Deense brouwer Carlsberg.

Rusland heeft gezegd zich genoodzaakt te zien om een ‘compensatiefonds’ te creëren als ‘vergeldingsmaatregel tegen illegale onteigening van Russische activa in het buitenland’.

Onder de meer dan 900 Europese ondernemingen die nog actief zijn in Rusland, en die dus moeten vrezen voor nationalisering, zitten onder meer UniCredit en Raiffeisen, banken uit respectievelijk Italië en Oostenrijk, het Zwitserse Nestlé en het Britse Unilever.

Volgens Anna Vlasyuk, onderzoeker van de Kyiv School of Economics, kunnen bedrijven die nog altijd actief zijn in Rusland best de waarde van die takken op nul te zetten omdat het bijna onmogelijk is om er dividenden uit te trekken, en de kans op nationalisering groot is. ‘Ik denk dat niemand veilig is’, zegt ze tegen de FT. ‘Wat was het smoesje om bezit te nemen van Carlsberg? Is dat echt een kwestie van nationale veiligheid? Ik denk het niet.’