Europees doel voor gasopslagen nu al gehaald, maar situatie blijft precair

Gasopslagterminals op de Rotterdamse Maasvlakte. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

In Nederland was de 90-procentgrens al eerder bereikt en zijn de opslagen inmiddels voor 93 procent vol. Duitsland, dat binnen de EU de grootste opslagen heeft en vorig jaar ook het hardst werd getroffen door het wegvallen van de Russische toevoer, zit op bijna 92 procent.

‘Dit bevestigt dat we goed voorbereid de winter in gaan’, zegt EU-commissaris Kadri Simons tegen website Politico. ‘We bevinden ons in een veel stabielere situatie dan een jaar geleden.’ De Russische tactiek om de Europese economie geheel te ontwrichten door geen gas te leveren is dus niet succesvol gebleken.

Tegelijkertijd hebben ‘recente ontwikkelingen’ bewezen dat Europa nu afhankelijk is van een wereldmarkt waar kleine verstoringen grote impact kunnen hebben, benadrukt Simons. De prijs voor gas dat op korte termijn geleverd wordt, steeg afgelopen week met ongeveer eenderde wegens een dreigende staking bij Australische fabrieken waar aardgas vloeibaar wordt gemaakt.

Over de auteur

Tjerk Gualthérie van Weezel schrijft voor de Volkskrant over energie en de impact van de energietransitie op ons dagelijks leven.

Warme winter

Al bij aanvang van het officiële vulseizoen op 1 april was duidelijk dat Europa ruim op koers lag om de opslagen deze zomer te vullen. Dankzij een warme winter waren die toen al voller dan normaal. Ook zijn bedrijven en consumenten minder gas gaan gebruiken en is een groot deel van het weggevallen Russisch gas vervangen door geïmporteerd vloeibaar aardgas (lng).

Er is ook de gehele zomer een sterke financiële prikkel geweest om voorraden te vullen. De prijs voor een megawattuur gas dat in de winter geleverd wordt, was constant 10 tot 20 euro hoger dan zomergas. Daardoor kon iedereen met opslagruimte een aardige winst boeken door zomergas te kopen en dat direct weer door te verkopen aan een andere partij die het in de winter van je afneemt.

‘Vullen is nog steeds zeer lucratief, je klikt gewoon je winst in’, zegt Martien Visser, lector energietransitie aan de Hanzehogeschool Groningen. Hij verwacht dan ook dat opslagen komende weken verder zullen vollopen tot ze volledig gevuld zijn. Daardoor kan richting de winter een vergelijkbare situatie optreden als vorig jaar. ‘Toen was oktober uitzonderlijk warm, bleven de voorraden vol en kon het gas dat Europa binnenkwam nergens heen. De gasprijzen waren toen laag, totdat het kouder werd.’

Prijs fluctueert hard

Hoewel het Europa dus opvallend goed gelukt is om het wegvallen van Russisch gas vorig jaar op te vangen is de Europese gassituatie wel structureel veranderd. De gasprijs wordt grotendeels bepaald door de ontwikkelingen op de zeer krappe wereldmarkt voor vloeibaar aardgas, waar de prijs ook hard fluctueert.

‘Bij die staking in Australië heb ik ook wel even gemeen zitten denken’, zegt Visser. ‘Alleen al die dreiging heeft lng-handelaren wereldwijd een aardige winst bezorgt. Zo makkelijk is het dus om de prijs omhoog te krijgen.’ Echt bezorgd blijft Visser over een uitzonderlijk koude winter. ‘Dan zal je zien dat prijzen weer heel hard stijgen.’