Europa importeert meer vloeibaar gas uit Rusland dan voor de oorlog

Een lng-fabriek op het gasveld bij het Russische eiland Sachalin. Beeld Yuri Smityuk/TASS

Met hun toegenomen import doen de EU-lidstaten wat de Europese Commissie vreesde. De import van Russische lng is niet door sancties verboden, maar de EU-commissaris voor Energie, de Estse Kadri Simson, riep Europese landen en bedrijven in maart wel op om geen nieuwe contracten voor Russische lng af te sluiten. ‘We kunnen en moeten zo snel mogelijk volledig van Russisch gas afkomen’, zei Simson destijds.

Rusland verdiende van januari tot en met juli ongeveer 5,3 miljard euro aan de export van lng aan Europa, blijkt uit een analyse die de ngo Global Witness maakte op basis van data van marktanalist Kpler. Dat bedrag is een schatting, omdat Global Witness niet weet of gasimporteurs tijdens onderhandelingen kortingen hebben bedongen.

Hoewel de Europese Commissie liever zou zien dat Europese landen helemaal geen Russisch gas meer zouden kopen, is de gasimport vanuit het gewraakte land fors lager dan voor de oorlog in Oekraïne. In 2021 kwam er, voornamelijk via pijpleidingen, jaarlijks zo’n 155 miljard kubieke meter gas vanuit Rusland naar Europa. Vergeleken met die hoeveelheid is de import aan lng ongeveer eenhonderdste procent.

Wereldwijd gezien is Europa nu de belangrijkste afnemer van Russisch lng. Volgens Global Witness zijn de EU-landen verantwoordelijk voor ongeveer 52 procent van de totale lng-export van Rusland. In 2021 lag dat percentage nog op 39 procent. Binnen Europa zijn Spanje en België de grootste afnemers. Nederland importeerde in de eerste zeven maanden van dit jaar volgens Global Witness 0,8 miljoen kubieke meter Russische lng.