Europa en Nederland hebben Russische cryptovluchtelingen in het vizier

Het hoofdbureau van de Centrale Bank van Rusland in Moskou. Beeld Reuters

‘Ik vraag alle grote cryptomarktplaatsen om Russische gebruikers te blokkeren. Het is essentieel dat niet alleen de adressen van politici uit Rusland en Belarus worden geblokkeerd, maar om ook gewone burgers te saboteren.’ De woorden van de Oekraïense vicepremier Mykhailo Fedorov laten er geen misverstand over bestaan: alle Russen moeten worden afgesneden van de handel in cryptomunten.

Zijn oproep is niet aan dovemansoren gericht. Zowel in de Verenigde Staten als in Europa uitten politici de afgelopen week hun zorg over crypto-ontsnappingsroutes. Woensdag kwamen de Europese ministers van Financiën bijeen en hebben onder anderen ECB-baas Christine Lagarde en de Franse minister van Financiën Bruno Le Maire voor meer actie gepleit. Donderdag liet ook minister Wopke Hoekstra zich tijdens een persconferentie uit over het vraagstuk van de Russische cryptovluchtelingen. ‘Het is wat mij betreft zeer terecht om ernaar te kijken’, zo zei de minister van Financiën bij die gelegenheid, zonder overigens concreet te worden.

Vrijheid

De marktplaatsen zelf doen overigens wel degelijk het nodige. Zo bevriezen ze de crypto-portemonnees van specifieke personen uit de directe kring rond de Russische president Vladimir Poetin. Zij voldoen hiermee aan de ingestelde westerse sancties. Ze willen echter niet zover gaan als Fedorov wil door álle Russen te blokkeren, zo maakte zowel Binance als Coinbase duidelijk, twee van de grootste handelsplaatsen ter wereld. Beide bedrijven wijzen op het wezen van de crypto: het vergroten van financiële vrijheid, buiten het traditionele systeem om.

Terecht, vindt Bert Slagter, crypto-onderzoeker en publicist. Een totaalverbod voor Russen doet volgens hem meer kwaad dan goed. ‘In Rusland kan de bitcoin gewone burgers een uitweg uit de ellende geven. Zij worden hard geraakt met de roebel die in elkaar is geklapt en de beurzen die niet meer opengaan.’

Bouman roept op tot totaalverbod op bitcoin.



Maar in zijn woede en verontwaardiging over Putins onrecht schiet hij ook de reddingsboot van de gewone Oekraïner en Rus lek.👇 https://t.co/25MNcWqiHz — Bert Slagter (@bslagter) 2 maart 2022

Oligarchen

Tegelijkertijd zullen de steenrijke oligarchen nauwelijks last hebben van aangescherpte cryptomaatregelen, vreest Slagter. ‘Vergeet niet dat alle grote cryptoplatformen nu al de sanctielijst hanteren waar die individuen opstaan.’ Dat de koers van de bitcoin in het kielzog andere crypto’s de laatste dagen hard is gestegen, wil niet zeggen dat de miljardairs nu ineens massaal crypto’s aan het opnemen zijn: ‘Je ziet weliswaar een flinke stijging van het aantal transacties op de lokale Oekraïense en Russische platformen, maar dat gaat om kleine bedragen van vermoedelijk kleine gebruikers. Kruimelwerk.’

Ook ING-econoom en cryptospecialist Teunis Brosens heeft niet de indruk dat er grote bedragen via de cryptoplatformen worden weggesluisd. ‘Het lijkt allemaal wel mee te vallen. Het kan best zijn dat het hier en daar een beetje lekt, maar dat is inherent aan alles sancties.’ Zowel Brosens als Slagter vermoedt dat de steenrijke kring rond Poetin andere methoden heeft om geld veilig te stellen.

Toezicht

In Nederland vallen bedrijven die diensten aanbieden voor het wisselen van crypto’s en gewoon geld onder toezicht van De Nederlandsche Bank. Daarbij draait het om witwaspraktijken. Europa werkt aan nieuwe cryptowetgeving, waarmee consumenten en investeerders beter beschermd worden tegen frauduleuze praktijken of koersmanipulatie. Het duurt naar verwachting nog minimaal een jaar of twee voordat deze zogenoemde Markets in Crypto-Assets Regulation (MICA) in werking zal zijn.