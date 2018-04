Eurogroep ziet Griekenland in augustus financieel weer op eigen benen staan - maar wel onder strikt toezicht

Laatste loodjes

Volgens Moscovici is 90 procent van het werk voor Griekenland gedaan. 'Maar de laatste loodjes wegen het zwaarst.' Zo moet Athene binnen enkele maanden voortgang maken met het opruimen van rommelkredieten op bankbalansen en zijn faillissementswetgeving versoepelen.



ECB-bestuurder Cœuré toonde zich sceptischer. Er is volgens hem 'nog heel wat werk aan de winkel'. Ook de nieuwe Duitse minister van Financiën Scholz was terughoudend: 'Het ziet er beter uit, maar laten we alle cijfers nog eens rustig bekijken.' Betrokken EU-ambtenaren vrezen dat Athene opnieuw voor vertraging gaat zorgen. Dat zou het vertrouwen van investeerders in Griekenland ondergraven. 'De kapitaalmarkten zijn aanzienlijk harder dan het noodfonds', waarschuwde Cœuré.



Het gevoeligste punt voor Athene is het financiële toezicht nadat het hulpprogramma op 20 augustus zal zijn afgelopen. Dergelijk toezicht is verplicht om te voorkomen dat de lener opnieuw budgettair in de fout gaat en het noodfonds naar zijn geld kan fluiten. De Griekse premier Tsipras ageert al jaren tegen de begrotingscuratele die zijn land moest slikken in ruil voor de leningen. Hij beloofde zijn kiezers daar een eind aan te maken.



De lidstaten eisen echter ook in toekomst regelmatige controlemissies. Moscovici benadrukte dat dit toezicht geen verkapte curatele mag worden. Uiterlijk in juni moeten Athene en de lidstaten een akkoord hierover bereiken.