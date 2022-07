Euro zakt door symbolische grens: voor het eerst in twintig jaar evenveel waard als een dollar

Als president van de Europese Centrale Bank presenteert Wim Duisenberg de eurobiljetten. Niet lang daarna was de euro voor het eerst minder waard dan de Amerikaanse dollar. Beeld Getty Images

Dinsdag iets voor het middaguur bereikte de euro-dollarkoers zogenoemde pariteit. Dat betekent dat de euro en de dollar exact evenveel waard zijn. Dat is hoogst ongebruikelijk: de laatste keer dateert van 2002. Sindsdien is de euro altijd meer waard geweest dan de Amerikaanse munt. Het hoogterecord dateert van juni 2008, toen er bijna 1,6 dollars in één euro gingen. De Amerikaanse economie kreeg dat jaar als gevolg van de wereldwijde financiële crisis als eerste grote klappen.

Beeld de Volkskrant

Dat de Europese munt nu is verzwakt, is grotendeels te wijten aan de oorlog in Oekraïne. Vanwege de opgelopen spanningen met Rusland zijn de energieprijzen hard gestegen. Daardoor probeert Europa in allerijl olie en gas te importeren, waardoor het handelstekort van Europa toeneemt. Dat betekent een groter aanbod van euro’s op de markt, wat de koers omlaag drukt. De Verenigde Staten hebben veel minder te lijden onder de oorlog omdat ze niet zo afhankelijk zijn van de invoer van Russische olie en gas.

VS aantrekkelijke bestemming voor beleggers

Ook het rentebeleid van de Europese Centrale Bank speelt de munt parten. Net als veel andere economieën heeft de eurozone last van inflatie. Het klassieke recept om geldontwaarding te bestrijden, zijn renteverhogingen. Omdat de Amerikaanse centrale bank de rente al meermaals heeft opgetrokken, en van plan is om dat nog een tijdje te blijven doen, is het aantrekkelijker voor beleggers om hun geld onder te brengen in de VS. Daarnaast fungeert de dollar nog altijd als veilige haven voor angstige beleggers.

Op de achtergrond speelt de vrees dat de Europese economie afstevent op een recessie, twee opeenvolgende kwartalen van krimp. Valutastrateeg Kit Juckes van Société Générale: ‘De Europese energieafhankelijkheid van Rusland neemt weliswaar af, maar niet snel genoeg om een recessie te vermijden als Rusland de gasleveringen stopzet.’ Bij fysieke energietekorten verwacht Juckes dat de euro nog verder zakt en nog 10 procent in waarde zal dalen.

De zwakke euro is normaal gezien goed nieuws voor bedrijven die veel exporteren naar het buitenland, omdat hun goederen en diensten daar nu goedkoper worden. Omgekeerd betekent een goedkopere euro dat het duurder is voor Europeanen om producten te kopen uit het buitenland. Het gevolg van de afkalvende euro is dat het handelsoverschot dat de eurozone normaal gezien boekt sinds vorig jaar is omgeslagen in een oplopend handelstekort. In april, de laatste maand waarover statistiekbureau Eurostat cijfers heeft, ging het om een tekort van 32 miljard euro.

Het bereiken van pariteit heeft een belangrijke psychologische dimensie. Die nul voor de komma staat namelijk niet erg prestigieus. Toen dat voor het eerst gebeurde, begin 2000, werd dat gezien als een deuk in het imago van de niet lang daarvoor gelanceerde eenheidsmunt. De euro was in januari 1999 van start gegaan tegen een koers van 1,17 dollar, maar dat peil wist de munt die wou uitgroeien tot een wereldwijd alternatief voor de greenback dus niet vast te houden.