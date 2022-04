Er waait ‘een lichte bries’ over verhitte woningmarkt: makelaars zien dipje in huizenprijzen

Tegenover talloze woningzoekenden staan veel huiseigenaren die wel zouden willen verhuizen, maar hun huis niet te koop durven zetten. Ze zijn bang zelf achter het net te vissen. Beeld Ramon van Flymen

Dat blijkt uit de cijfers van makelaarsvereniging NVM over de eerste drie maanden van 2022. Die zijn gebaseerd op de verkoop van ‘slechts’ 29 duizend woningen. Dat is het laagste aantal in acht jaar tijd en bijna eenvijfde minder dan in het laatste kwartaal van vorig jaar. Hoe minder verkopen, hoe groter de kans op uitschieters in de prijs.

Ook is de prijsontwikkeling in het eerste kwart van dit jaar traditioneel vaak lager dan in de rest van het jaar. Desalniettemin spreekt de NVM van ‘een lichte bries’ die de oververhitte huizenmarkt iets zou kunnen doen afkoelen.

Van alle verkochte woningen werd 79 procent verkocht boven de vraagprijs. Een jaar geleden was dit nog 65 procent. Wel is voor het eerst in drie jaar tijd het gemiddelde verschil tussen vraag- en verkoopprijs iets afgenomen.

Deuk in besteedbaar inkomen

Sinds de jaarwisseling is de situatie voor kandidaat-huizenkopers niet bijzonder verbeterd. De gemiddelde hypotheekrente steeg met een vol procentpunt, richting de 2,5 procent. Dat zorgt voor flink hogere maandlasten. Ook de prijsstijgingen van energie en andere producten slaan een deuk in het besteedbaar inkomen en daarmee in het maximale hypotheekbedrag. Daarnaast zorgt de Russische inval in Oekraïne voor extra economische onzekerheid.

Het is nog te vroeg om conclusies te trekken over de invloed van deze omstandigheden op de woningmarkt, stelt NVM-voorzitter Onno Hoes in een persbericht. ABN Amro bank durfde het deze week wel aan. De huizenprijzen zullen dit jaar met 12,5 procent stijgen, verwacht de bank. Drie weken geleden spraken zowel de Rabobank als ING Bank een vergelijkbare verwachting uit.

Er zijn dan ook nog steeds veel factoren die de woningprijs voortstuwen, stelt makelaar Lana Gerssen, voorzitter van de vakgroep Wonen van de NVM. De balans tussen vraag naar woningen en het aanbod is volgens haar nog steeds ‘compleet zoek’. Ook is de hypotheekrente, ondanks de recente stijging, nog steeds laag. Bovendien hebben veel huiseigenaren een flinke overwaarde op hun woning en een dito spaartegoed. Dat kapitaal zetten ze volgens Gerssen in tijdens de zoektocht naar een vervangende woning.

Bang

Die zoektocht is bijzonder moeilijk. In de afgelopen twaalf maanden kwamen er 141 duizend woningen op de markt. In voorgaande jaren lag dat aantal rond de 170 duizend woningen. Het aantal woningen dat te koop staat, ligt in vergelijking met een jaar geleden ruim 4 procent lager, maar in vergelijking met eind vorig jaar 10 procent hoger. Tegenover de talloze woningzoekenden staan veel huiseigenaren die wel zouden willen verhuizen, maar hun huis niet te koop durven zetten. Ze zijn bang zelf achter het net te vissen.

Door die terughoudendheid ontstaat nog meer schaarste, wat de prijzen extra opdrijft. In het eerste kwartaal van dit jaar werden door NVM-makelaars circa 29 duizend woningen verkocht. Dat is bijna 20 procent minder dan in dezelfde periode vorig jaar, toen het aanbod ook al werd beschouwd als uiterst krap. Kwam een huis in de eerste drie maanden van dit jaar te koop, dan was het in gemiddeld 24 dagen verkocht.

In de regio Groot-Amsterdam is de daling van het aantal verkochte woningen het grootst met 30 procent op jaarbasis. Ook in delen van Noord-Brabant was het verval met meer dan 24 procent groot.

De makelaars dringen aan op versnelling van alle nieuwbouwprojecten, in het bijzonder van huizen die in trek zijn bij bijvoorbeeld senioren. Als zij willen verhuizen, leidt dat tot de verkoop van hun (vaak grotere) eengezinswoningen.

Met de nieuwbouw wil het echter niet vlotten, stelt de NVM vast. In het eerste kwartaal van dit jaar zijn 7.200 nieuwbouwwoningen verkocht. Dat is bijna 30 procent minder dan in dezelfde periode vorig jaar. In het laatste kwart van vorig jaar kwamen er slechts 6.500 nieuwbouwwoningen en bouwkavels op de markt.