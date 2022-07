Er verandert veel op de huizenmarkt, maar de prijzen blijven stijgen

Bezichtiging van een koopappartement in de Amsterdamse nieuwbouwwijk IJburg. Beeld Elisa Maenhout

Huizenbezitters halen de verkoop van hun woning naar voren

In de lente komen er altijd meer woningen op de markt dan in het eerste kwartaal. Maar de afgelopen drie maanden groeide het aanbod extreem. Er werden 46 procent meer huizen bij NVM-makelaars te koop gezet dan in het eerste kwartaal en 23 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar.

Makelaars verklaren die groei uit de onrust die veel verkopers voelen door de stijgende rente en de economische onzekerheid, vertelde Lana Gerssen, makelaar en voorzitter van de vakgroep wonen binnen NVM. ‘Die hebben dus eerder hun huis te koop gezet dan zij eerst van plan waren.’ Zo zagen makelaars veel klanten die een nieuwbouwwoning hebben gekocht die nog niet af is. ‘Ze verkopen hun oude huis al wel, omdat ze bang zijn dat de markt de komende tijd inzakt.’ Ook zien makelaars weer vaker verkopers die nog geen nieuw huis gekocht hebben, iets wat de afgelopen jaren nog maar amper gebeurde.

Of de verruiming van het aanbod de komende maanden aanhoudt, valt te bezien. Want het gaat vooralsnog vooral om huizen die anders de komende maanden te koop waren aangeboden.

Sommige kopers haken af, anderen slaan juist nog even toe

Makelaars in het hele land zeggen dat er minder gegadigden afkomen op bezichtigingen en dat sommige woningen zelfs langer op een koper moeten wachten. Dat blijkt ook uit het toegenomen aanbod. Lang niet alle huizen die op de markt komen, worden meteen verkocht.

Tegelijkertijd zagen makelaars de afgelopen maanden een groep kopers die juist heel graag nu nog wilde toeslaan. ‘Veelal jongeren die lang achter het net hebben gevist en nog even van een gunstige rente wilden profiteren’, zegt Gerssen. Die rush verklaart volgens haar mede waarom de prijzen de afgelopen maanden nog wel met 3,5 procent zijn gestegen en een gemiddelde woning inmiddels bijna 4,5 ton kost. Ten opzichte van vorig jaar zijn de huizen nu 10,6 procent duurder.

De verkoopcijfers voor nieuwbouw lopen terug

Alle grote politieke voornemens ten spijt gaat het niet goed met de nieuwbouw in Nederland. Het aantal verkochte nieuwbouwwoningen daalt gestaag. Daar zijn tal van oorzaken voor aan te wijzen, zoals stijgende bouwkosten, vergunningen die niet rondkomen vanwege de stikstofproblemen en de oplopende rente.

Ook zijn investeerders terughoudender geworden nadat de nieuwe minister voor Wonen, Hugo de Jonge, half mei een herziening van de huurmarkt aankondigde. Hij wil het puntenstelsel voor sociale huurwoningen uitbreiden, zodat woningen die nu op de vrije markt verhuurd worden straks aan een maximumhuur gehouden zijn. Hoe hij dat precies wil gaan doen, is nog niet duidelijk.

Dat veroorzaakt grote onzekerheid bij beleggers in vastgoed. En het heeft ook consequenties voor de koopwoningmarkt, legde NVM-voorzitter Onno Hoes dinsdag uit. ‘Wij zien dat grote projecten met sociale huurwoningen, koopwoningen en huurwoningen in de vrije sector vertraging oplopen.’

De NVM pleitte lang voor een minister voor Wonen, maar Hoes deed donderdag weinig moeite zijn teleurstelling over De Jonge te verbergen. ‘Wij hoopten dat hij zou zorgen dat provincies, gemeenten en investeerders samen sneller tot afspraken komen om de bouw van huizen te versnellen, maar niet dat hij dit soort generieke maatregelen zou voorstellen die vooral onrust teweegbrengen.’ De belangrijkste oplossing voor de woningmarkt – nieuwbouw die de doorstroming op gang brengt – wordt daardoor volgens de NVM niet geboden.

Er zijn grote verschillen tussen typen woningen en regio’s

Achter het landelijk gemiddelde van 3,5 procent prijsstijging gaan grote verschillen schuil. Uit een analyse die de NVM liet uitvoeren, blijkt bijvoorbeeld dat het energieverbruik van een woning sinds kort veel zwaarder wordt meegewogen in de prijs. Sinds de gasprijs eind vorig jaar snel steeg, is het prijsverschil tussen woningen met energielabel C en energielabel G bijvoorbeeld opgelopen met zo’n 10 duizend euro naar bijna 35 duizend euro.

Ook tussen regio’s bestaan aanzienlijke verschillen. Zo stabiliseerde de prijs in de steden Utrecht en Den Haag. In Rotterdam werden huizen 0,6 procent goedkoper, maar in Amsterdam ging de prijs met 7,2 procent omhoog. ‘De enorme vraag naar huizen leidde in Rotterdam de afgelopen jaren tot excessieve prijsstijgingen. Dat is nu gelukkig weer wat normaler’, zegt de Rotterdamse NVM-voorzitter Rob Puper.

In de hoofdstad is dat anders, zegt zijn Amsterdamse collega Jerry Wijnen, als gevolg van de vele expats. ‘Wij zien de laatste tijd bijvoorbeeld meer Indiërs, Japanners, Russen en Oekraïners die huizen willen kopen. Ze weten dat ze hier langere tijd willen blijven en zien hoe de huurprijzen oplopen. Kopen is voor hen nog altijd veel voordeliger. Zij hebben geld en houden zo de druk op de markt.’