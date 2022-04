Er is weinig rock-’n-roll aan de platenbaas die vorig jaar 274 miljoen euro verdiende

Lucian Grainge (links) en singer-songwriter Billie Eilish op de afterparty van de Grammy Awards in 2020. Beeld Lester Cohen / Getty

Vorig jaar januari werd er een nieuwe ster bijgezet in de Hollywood Walk of Fame. Dat stukje Hollywood Boulevard in Los Angeles waar de straattegels met namen een who’s who van beroemdheden vormen. Singer-songwriter Shawn Mendes was aanwezig bij de onthullingsceremonie. Lionel Richie was er, filmster Hailee Steinfeld was er. Justin Bieber, Gregory Porter, Lewis Capaldi, Beck, Sam Smith... het deed hostess en presentator Ellen K. verzuchten dat ze nog nooit zoveel beroemdheden had gezien bij een Walk of Fame-ceremonie.

Het was Sir Lucian Grainge die officieel tot ster werd verklaard. Wie? De naam zal de gemiddelde muziekfan niet veel zeggen. Maar de 62-jarige ceo en bestuursvoorzitter van muziekconcern Universal Music Group is wel degelijk een ster in zijn eigen universum. Ambitieuze managers kijken net zo tegen hem op als fans naar hun popidolen. Want met tientallen prijzen en onderscheidingen, waaronder een ridderschap in 2016, is Grainge waarschijnlijk de meest gelauwerde man in de muziekbusiness. En de rijkste. Vorige week werd bekend dat Grainge in 2021 een beloning kreeg van 274,3 miljoen euro bij de platenmaatschappij, die sinds vorig jaar is genoteerd op de Amsterdamse beurs.

Daarmee heeft ‘de man van een kwart miljard’ de grootste beloning binnengeharkt van een bedrijf dat officieel op Nederlandse grond is gevestigd. Universal liet weten dat Grainge, sinds 2011 de topman bij UMG, is beloond voor het uitbouwen van de waarde van het concern van 6- naar 55 miljard dollar (50,8 miljard euro) in tien jaar.

UMG is nu zo groot en succesvol dat, volgens de International Federation of the Phonographic Industry, de afgelopen jaren steevast acht van de tien wereldwijd best verkochte artiesten uit de stal van Sir Lucian kwamen.

Klassieke tycoon

Dat succes maakt van Grainge een klassieke muziekindustrietycoon, de geharde zakenman die liefdevol tegen zijn sterren aanschurkt. In zijn Walk of Fame-speech bekende Shawn Mendes dat hij doodsbenauwd was toen hij Grainge voor het eerst zou ontmoeten. ‘Maar ik kwam erachter hoeveel hij geeft om mij, om de waarden waarin ik geloof en om mijn dromen.’ Elton John vertelde aan de Financial Times dat Grainge echt geeft om wat er met Johns muziek gebeurt. En toen reggaetonster J. Balvin ergens in het vorige decennium beweerde dat reggaeton wereldwijd zou ontploffen, zou Grainge hebben gezegd: ‘Hoe kunnen we je daarmee helpen?’

Maar de empathische platenbaas heeft ook de gehaaide kant van de strateeg. Kijk maar naar Grainges ‘grootste hit’, om maar even het sterrenidioom te gebruiken: de koop van platenmaatschappij EMI, voor 1,4 miljard euro.

Tot 2011 was EMI een van de vier wereldwijd opererende majors, tot het bedrijf wegkwijnde onder de concurrentie van onlinepiraterij en zo een overnameprooi werd van Universal. Zou nooit gebeuren, zeiden de deskundigen. De deal van Grainge zou niet langs de mededingingstoezichthouders komen; te veel machtsconcentratie. Maar Grainge slaagde wel, dankzij een briljante zet. Hij verkocht een groot deel van EMI, het label Parlophone, waarop het Beatles-repertoire was uitgebracht, door aan Warner.

Universal behield echter meer dan tweederde van EMI en werd met 40 procent van alle opgenomen muziek in haar catalogus de grootste platenmaatschappij. In één moeite door werd UMG een onderhandelingspartner voor de streamingdiensten, die miljoenen plaatjes nodig hadden om hun bestaan als nieuwe muziekdistributeurs te rechtvaardigen. ‘Ik vind het heerlijk om onderschat te worden’, is een van Grainges favoriete uitspraken.

Met de paplepel

Grainge heeft zowel de liefde voor de muziek als de vaardigheid in het onderhandelen op jonge leeftijd ontwikkeld. Zijn vader was eigenaar van een platenwinkel en broer Nigel werkte als talentscout voor een label. De 17-jarige, Noord-Londense Lucian liet zich door Nigel en de Sex Pistols inspireren om voor een carrière in de muziekindustrie te kiezen.

Grainge beklom gestaag de carrièreladder. In 1979 werd hij plugger bij het label April Music. Drie later later tekende hij als hoofd van de creatieve afdeling zijn eerste band, The Psychedelic Furs. In 1986 ging hij werken voor Universal, waar hij bij platenlabel Polydor ervaring opdeed bij A&R, de afdeling verantwoordelijk voor het ontdekken en coachen van nieuw talent.

Voormalige collega’s uit de jaren negentig typeerden hem vorig jaar in The Sunday Telegraph nog als ‘totaal geen rock-’n-rolltype, eerder een zachtaardige, charmante, geestige, slimme man’. Maar ook als een uitermate doelgerichte go-getter die overvalstechnieken kan toepassen om zijn zin te krijgen.

‘Killer shark’

In 2001, het eerste van ‘zeven magere jaren’ voor de platenmaatschappijen, spoorde Grainge als hoofd van Universal UK zijn management op bijzondere wijze aan om het marktaandeel te vergroten. Hij liep de bestuurskamer binnen, waar de managers aan het vergaderen waren, en deed alle lichten uit. ‘Dat gebeurt er als jullie niet gauw voor nieuwe records zorgen’, riep hij zijn ondergeschikten toe. Grainges mentor en voormalig ceo van Universal Doug Morris omschreef hem als ‘killer shark’.

Kan Grainge het alfamannetje blijven in een wederom veranderend ecosysteem, waar binnenkort ook een sociaal medium als TikTok als streamingplatform fungeert? Het valt te bezien. Maar aan de Financial Times liet de dealmaker vorig jaar weten dat hij zich vooralsnog geen zorgen maakt. ‘Ik ben al zo vaak onderuitgegaan en door anderen verteld dat het einde oefening was. Waarover zou ik nerveus moeten zijn?’