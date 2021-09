‘Er is nog nooit zoveel opslagruimte nodig geweest en de behoefte zal alleen maar toenemen’

Er wordt wel van alles gedigitaliseerd, maar tegelijkertijd moet er ook steeds meer in depots worden opgeslagen. Bruynzeel Storage Systems helpt de opslagruimte zo efficiënt mogelijk te benutten. Ze zijn al marktleider in Europa en richten zich nu op de rest van de wereld.



Er staan in het distributiemagazijn orders klaar van het nieuwe Istanbul Museum of Modern Art. En voor een klant in het Franse Chartres. Het Amsterdamse fusieziekenhuis UMC behoort tot de klandizie, net als het nieuwe CollectieCentrum Nederland in Amersfoort, waar museum Paleis Het Loo, het Rijksmuseum, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en het Nederlands Openluchtmuseum hun depots hebben.

Ook het Louvre in Abu Dhabi neemt opslagsystemen af van Bruynzeel Storage Systems in het Limburgse Panningen. En zelfs een indoor groentekwekerij in een leeggehaalde parkeergarage bij Roland Garros in Parijs, waar voor de lokale markt tomaten, basilicum en sla en andere producten duurzaam worden verbouwd. Urban farming heet dat. ‘Zo hoeven geen vrachtauto’s met deze producten meer naar Parijs te komen uit Spanje of het Westland. Met busjes of fietsen kan het naar de supermarkten gebracht worden. Die kunnen dan lokale producten aanbieden’, zegt Jasper Hunnekens, export- en marketingmanager. Hij is een echte Kepèlse, zoals inwoners uit het achtduizend inwoners tellende Panningen vlak bij Venlo zichzelf noemen.

Wie denkt dat in het digitale tijdperk minder hoeft te worden opgeslagen heeft het mis. Er is nog nooit zoveel opslagruimte nodig geweest als nu en de behoefte zal de komende jaren alleen maar toenemen. Vooral ook in Europa, waar bedrijven vanwege de huidige logistieke problemen en reshoring – het terughalen van activiteiten uit Azië – meer ruimte dan ooit nodig hebben voor handelsvoorraden en onderdelen.

‘Natuurlijk zijn er organisaties die archieven digitaliseren. Maar er wordt zelfs steeds meer papier bewaard: noem geboorte-aktes, kadaster-actes, notariële actes. We willen niet voor niets dit jaar groeien van een omzet van 60- naar 70 miljoen en in 2026 een omzet halen van 100 miljoen’, betoogt directeur Alexander Collot d’Escury (58). In tegenstelling tot Hunnekens die er al 16 jaar werkt, is Collot d’Escury een betrekkelijke nieuwkomer. Hij kwam in november 2019 naar Panningen. Daarvoor was hij onder meer topman van tapijtfabrikant Desso.

Sinds zijn komst is er veel gebeurd. Zo kwam Bruynzeel Storage Systems deze maand weer in Nederlandse handen nadat het bijna 40 jaar eigendom van Scandinaviërs was geweest. De nieuwe eigenaar is participatiemaatschappij Gilde Equity Management in Houten. Bruynzeel Storage Systems is al marktleider in Europa, maar in de rest van de wereld is nog veel te winnen. Onlangs werd in de VS een eerste grote overname gedaan.

In de entree van het bedrijf in Panningen staat de motto van het bedrijf: ‘In een wereld waar ruimte een schaars goed is, wijden we ons aan maximale ruimtebenutting om het werk makkelijker te maken en peace of mind te creëren’. Ook wordt op de lange geschiedenis gewezen. Bruynzeel werd in 1897 door Cornelis Bruynzeel opgericht als stoomtimmerfabriek in Rotterdam. Na een brand verhuisde de fabriek in 1920 in Zaandam. Nog voor de oorlog waren er aparte bedrijven voor vloeren, deuren, potloden en keukens die allemaal hun hout haalden van eigen plantages in Suriname. In 1954 werd een apart bedrijf voor houten stellages opgericht, de voorloper van het huidige bedrijf in Panningen.

In de jaren zestig kwamen er mobiele houten opslagsystemen en in de jaren zeventig ook stalen. Hiermee konden opslagkasten tegen elkaar worden gezet. ‘Het geheim van het bedrijf is dat klanten worden geholpen ruimte te besparen. Als je dat wilt moet je gangen – ik noem het lucht – weghalen en dat vervangen door opslagcapaciteit. Dat gebeurt nu met staal vanwege de functionaliteit: sterker, meer draagkracht’, zegt Collot d’Escury. Archief- en opslagkasten kunnen niet alleen tegen elkaar worden gezet, maar ook tot het plafond worden gestapeld.

Voor het terughalen van opgeslagen materialen, moest aanvankelijk nog handmatig met grote stuurwielen toegang worden verschaft. Nu gebeurt dat elektronisch. Er zijn supersnelle track- en tracingsystemen waardoor met een app op de mobiele telefoon het juiste document kan worden opgespoord. En er zitten allerlei veiligheidssystemen in, zodat je niet vast kan komen te zitten tussen de kasten en alleen de juiste mensen er toegang toe hebben. ‘Ik noem ons vanwege de veiligheid wel de Volvo van de opslagsystemen.’

Bibliotheken maken gebruik van van de opslagkasten, maar ook bedrijven die veel onderdelen of producten moeten opslaan. L’Oréal is een klant van Bruynzeel, net als champagnemaker Moët & Chandon. En vooral musea hebben veel opslagruimte nodig. Collot d’Escury: ‘Meestal ligt meer dan 90 procent van de collecties in depot. Het Louvre, National Gallery en Science Museum hebben allemaal de opslagkasten of schilderijrekken van Bruynzeel.’

In de jaren zestig kwamen er mobiele houten opslagsystemen en in de jaren zeventig ook stalen. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Het oorspronkelijke Bruynzeel zelf ging begin jaren tachtig ten onder, maar veel onderdelen maakten een doorstart. Dat gold ook voor het opslagbedrijf dat door de nieuwe Scandinavische eigenaar Electrolux Construction in 1985 werd samengevoegd met Limoveld in Panningen, waarna het bedrijf daar werd gevestigd. Ook de potlodendivisie – inmiddels onder een andere naam –, Bruynzeel Keukens en Bruynzeel Vloeren bestaan nog.

Maar Bruynzeel Storage Systems is het internationale visitekaartje. Er is nog veel te winnen. In veel opkomende en minder ontwikkelde landen worden documenten nog in postzakken bewaard. Nu wordt daar pas begonnen met het organiseren van archieven: van persoonsgegevens, medische dossiers en gerechtelijke uitspraken. Ook vanuit de zorg is er veel extra vraag: apotheken, verzorgingshuizen, ziekenhuizen en farmaceuten als Bayer, Janssen, Merck en Novartis willen veel meer opslag voor hun producten dan voor de coronacrisis het geval was.

Maar ook de industrie staat in de rij. ‘Minder muren bouwen, gewoon de statische meters benutten. Dat is minder milieubelastend.’ Continu is het bedrijf bezig met nieuwe duurzame methoden. Zo koopt Bruynzeel bij de staalfabrikanten alleen ongeolied en niet verzinkt materiaal in. Dat is gevoeliger voor corrosie. ‘De buitenste schil van de rol snijden we er indien nodig wel af en wordt gerecycled.’ De coronacrisis is voor Bruynzeel een kans geweest. In 2020 steeg het resultaat zelfs nog met 50 procent tegen opzichte van 2019. En dit jaar verwacht Collot d’Escury eenzelfde stijging. De klimaatcrisis is de volgende kans.