Energierekening minder hard gestegen dan gedacht, grote verschillen tussen huishoudens

Dat concludeert ABN Amro in een onderzoek op basis van transactiedata van klanten van de bank. Nederlandse huishoudens betaalden in maart 2021 gemiddeld 133 euro aan hun energiemaatschappij; een jaar later is de rekening gestegen tot 143 euro. Volgens de bank zijn er echter grote verschillen te zien tussen consumenten.

Bijna 60 procent van de Nederlanders heeft een contract met een looptijd van één jaar of meer. Voor hen is de energierekening niet gestegen, maar in veel gevallen juist gedaald. Dit is toe te schrijven aan de milde winter, waardoor de kachel minder hoefde te branden. Bovendien profiteert deze groep ook van de verlaagde energiebelasting (266 euro per jaar). Wanneer per 1 juli het btw-tarief op gas, stroom en stadsverwarming omlaag gaat - van 21 naar 9 procent - houdt deze groep nog meer over: 140 euro per jaar voor een gemiddeld gezin.

Voor de kiezen

De huishoudens die hun tarieven niet vast hebben gezet, krijgen de forse prijsstijgingen voor de kiezen. Hoeveel deze groep maandelijks moet betalen, kan de bank niet zeggen. ABN Amro heeft geen inzage in afgesloten contracten. Wel ziet de bank dat consumenten die sinds 1 januari 2022 zijn overgestapt, gemiddeld 185 euro betalen. Dat is een stijging van 25 procent ten opzichte van een jaar eerder.

Onderzoeker Jeannine van Reeken van ABN Amro benadrukt dat het niet vooral lage inkomens zijn die een variabel contract hebben, maar dat het een dwarsdoorsnede van de samenleving is. ‘Voor zover we nu kunnen zien is de groep heel gemêleerd: hoger opgeleiden, lager opgeleiden, vrijwel niemand had voorzien dat de prijzen dusdanig hard zouden stijgen. Dus je hebt pech als je contract net afgelopen maanden afliep, of mazzel als je deze vorige zomer had verlengd.’

De economen houden een slag om de arm en verwachten dat de werkelijke energierekening in sommige gevallen iets hoger ligt, onder meer door welkomstkortingen of een verrekening met vorig jaar. Toch komt de gemiddelde stijging van 25 procent voor nieuwe contractanten nog niet in de buurt van de prijsstijging van 86 procent die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in februari meldde.

Dat ligt volgens Peter Hein van Mulligen, hoofdeconoom van het CBS, aan de berekeningswijze van de energieprijzen. ‘Wij kijken naar de prijsontwikkeling, dus wat je betaalt als je nu een nieuw contract afsluit.’ In een tijd waarin de energieprijzen grote schommelingen vertonen, levert dat een vertekend beeld op. Het CBS studeert op een nieuwe methode, maar zolang die er nog niet is, noemt Van Mulligen de inflatiecijfers die het CBS donderdag publiceert, een ‘overschatting’. ‘Als energieprijzen heel erg stijgen, worden veranderingen voor de volle mep meegerekend.’

Onhoudbare situatie lage inkomens

Het duurt volgens ABN Amro nog een paar maanden voordat de hoge gasprijzen doorsijpelen in de kosten voor de consument. De bank verwacht dat huishoudens vooral in het tweede halfjaar van 2022 en in 2023 minder te besteden zullen hebben. De prijsstijgingen zijn het meest problematisch voor de lage inkomens. Aangezien die maandelijks 13 procent van het inkomen kwijt zijn aan energie, leiden stijgingen tot een ‘onhoudbare situatie’. Volgens de bank is de eenmalige uitkering van 800 euro voor deze groep het meest doeltreffend. Ook het kabinetsbesluit om 150 miljoen euro beschikbaar te stellen voor Verenigingen van Eigenaren om huizen te verduurzamen, is verstandig om ‘afhankelijkheid van autoritaire regimes zoals Rusland te verlagen en de klimaatdoelen te behalen’, zegt de bank.

Het besluit om per 1 juli het btw-tarief op energie te verlagen vinden de ABN Amro-economen ‘niet doelmatig’. Niet alleen krijgen alle huishoudens daarmee een steuntje in te rug, terwijl hoge inkomens deze kosten ook zelf kunnen ophoesten, ook wordt er een ‘prikkel om niet te verduurzamen geïntroduceerd’. Tijdens de pandemie spaarden de Nederlanders samen bijna 40 miljard euro. Het is volgens de bank een ‘gemiste kans’ dat niet wordt gestimuleerd met dit geld woningen te verduurzamen.