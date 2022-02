Energierekening dit jaar gemiddeld 1.264 euro omhoog

Zeker de minima zullen proberen zo weinig mogelijk gas te verbruiken. Beeld ANP

De gemiddelde energieprijs voor consumenten is nu 86 procent hoger dan vorig jaar. ‘We wisten natuurlijk dat veel mensen daar last van hebben ’, zegt hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen van het CBS. ‘Maar het is toch wel even schrikken als je ziet hoeveel we gemiddeld meer betalen dit jaar.’ Het bedrag was nog ongeveer 400 euro hoger geweest als het vorige kabinet bij wijze van reparatie niet al een extra korting op de energiebelasting had ingevoerd.

Grote verschillen

Achter de gemiddelden gaan op huishoudniveau grote verschillen schuil. Hoe hoog de rekening is, hangt natuurlijk af van verbruik. Zo heeft een alleenstaande in een gloednieuw appartement gemiddeld een stijging van 560 euro euro, 66 procent. En ziet de bewoner van een oud vrijstaand huis de energierekening gemiddeld bijna verdubbelen tot 5.460 euro.

Ook het type contract dat mensen hebben afgesloten, kan groot verschil maken. Mensen die vorig jaar in januari een contract sloten voor enkele jaren merken niets van hogere prijzen. ‘Sterker nog die profiteren nog van de regeling van de overheid’, zegt Van Mulligen. Om hoeveel mensen dat gaat, kan het CBS niet nagaan. ‘Maar naarmate de tijd vordert loopt van steeds meer mensen het contract af en die krijgen op dat moment met de hoge prijzen te maken.’

Daarbij is de impact het grootst voor mensen met lage inkomens. Van Mulligen: ‘Als je van een minimuminkomen moet rondkomen zijn enkele tientjes per maand echt een substantiële hap uit je budget.’ Om die reden is er door de overheid nog een aanvullende compensatie voor minima van 200 euro beschikbaar gesteld. Maar als de verwachting van het CBS uitkomt zal die voor veel huishoudens bij lange na niet genoeg zijn om de hele schade te dekken.

Geopolitiek

De grote onzekerheid bij deze raming is hoe de gasprijs zich de rest van het jaar zal ontwikkelen. Toen die eind vorig jaar piekte, was de verwachting van veel analisten dat de markt zich in dit voorjaar wel weer zou kunnen herstellen. Mocht dat zo zijn, dan zou de berekening van het CBS dus veel te pessimistisch blijken.

Maar een dalende gasprijs komt vooralsnog amper in zicht. De beste voorspeller van de gasprijs, de termijncontracten op de Europese gasbeurs, zijn nog altijd uitzonderlijk duur. Handelaren die daar nu gas willen kopen dat komende maanden of volgende winter geleverd moet worden, betalen vijf a zes keer zoveel als twee jaar geleden. ‘De gasvoorraden in Europa zijn bijna op en de komende maanden is er dus veel gas nodig om die aan te vullen’, zegt Martien Visser, lector energietransitie aan de Hanzehogeschool in Groningen. ‘Dat drijft de prijs op.’

Hoe het precies zal lopen, is een geopolitieke kwestie, zegt Visser. ‘Als het in Oekraïne niet ontspoort en de Nord Stream 2-gaspijpleiding wordt in gebruik genomen, dan gaat dat zeker de prijs van gas drukken.’ Tegelijkertijd is er ook een aantal oorzaken die de gasprijs in Europa structureel opdrijven. Zo is de gaskraan in Groningen nagenoeg dichtgedraaid, worden in Europa steeds meer kolen- en kerncentrales gesloten (wat de vraag naar gas vergroot) en is ook in de rest van de wereld veel vraag naar gas.

Echte ontspanning van de markt verwacht Visser pas in 2025. Dan worden er nieuwe lng-fabrieken opgeleverd in Afrika en in Noord- en Zuid-Amerika. ‘Dan kan er over zee meer vloeibaar gas naar Europa komen.’