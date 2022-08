Energieprijzen naar nieuwe piek door aanhoudende droogte in Europa

Steenkool wordt per boot vervoerd over de Waal in Nijmegen. Beeld Getty Images

Op de Nederlandse gasbeurs TTF tikte dinsdag de prijs van gas dat in september moet worden geleverd even de 250 euro per megawattuur aan. Dat is zo’n 30 euro meer dan een dag eerder en bijna vijftien keer zo veel als jarenlang gebruikelijk was. Op de elektriciteitsbeurs piekte de prijs nog extremer. De zogenoemde day-ahead-prijs lag in Nederland op 540 euro per megawatuur, wat ongeveer 20 procent duurder is dan het record van een dag eerder. In Duitsland en Frankrijk liggen de prijzen voor elektriciteit nog hoger.

De nieuwe pieken zijn nu eens niet direct te wijten aan handelingen van het Russische regime. De oorzaak is vooral de grote droogte in Europa. Door de lage waterstanden in met name de Rijn worden ook de binnenvaartschippers die steenkool vervoeren, gehinderd. Zij kunnen elektriciteitscentrales niet bereiken of slechts met deels gevulde schepen. De terugvallende aanvoer maakt dat koolgestookte energiecentrales ook minder elektriciteit kunnen produceren.

Het gebrek aan water zorgt er onder meer voor dat sommige sommige kerncentrales niet voldoende kunnen koelen en dus op een lager pitje moeten draaien. Ook de productie van waterkrachtcentrales valt tegen nu er zo weinig regen valt.

Andere factoren

En dan zijn er nog enkele andere factoren die het stroomtekort voeden: Frankrijk kampt met aanhoudende onderhoudsproblemen bij de kerncentrales. Daardoor is het land, dat doorgaans netto elektriciteit exporteert, inmiddels een importeur geworden. En ook de productie van windenergie valt tegen door het stabiele hete zomerweer van de afgelopen maanden.

Al met al doet het wegvallen van al die elektriciteitsproductie in West-Europa een groter beroep op gasgestookte energiecentrales. En dat terwijl de gasmarkt al ongekend krap was door de afgenomen stroom van Russisch gas door de impasse rondom de Nordstream pijplijn. Europese afnemers, die onder grote druk staan om richting komende winter de gasvoorraden te vullen, bieden al weken tegen elkaar op om al het gas dat nog wel naar Europa stroomt te bemachtigen. Dat is vooral Noors gas en vloeibaar aardgas dat via zee wordt aangevoerd richting een beperkt aantal Europese terminals die LNG aan land kunnen brengen. Die krappe markt kreeg begin deze week ook nog een extra tikje doordat de gastoevoer vanuit Noorwegen iets terugvalt door onderhoudswerkzaamheden.

De aanhoudend hoge energieprijzen zijn vanzelfsprekend een nieuwe tegenvaller voor huishoudens en industrie. Die zorgen inmiddels voor steeds meer vraaguitval, blijkt uit de cijfers van onderzoeksbureau ICIS dat wereldwijd energiedata analyseert. Consumenten zijn zuiniger met hun energieverbruik en energie-intensieve industrieën schroeven hun productie verder terug. Ten opzichte van een jaar eerder wordt er in augustus zo’n 8,5 procent minder gas afgenomen dan in dezelfde maand vorige jaar. Over het hele jaar ligt dat percentage volgens ICIS iets boven de 4 procent.

De Belgische zinkmelterij Nyrstar is een van die stroomgebruikers die door de hoge prijzen voorlopig is afgehaakt, maakte het bedrijf dinsdag bekend. Het bedrijf heeft besloten de Nederlandse vestiging in Budel, die al sinds eind vorig jaar om dezelfde reden niet op volle capaciteit draait, in ‘een soort slaapstand’ te zetten. Het personeel, zo’n 430 mensen, krijgt andere taken zoals onderhoud van de installaties. Ook zullen medewerkers opleidingen gaan volgen. De zinksmelterij in Budel is een van de grootste in Europa en kan maximaal 315.000 ton per jaar produceren. Op de Britse metalenbeurs schoot de prijs van zink met 5,7 procent omhoog.