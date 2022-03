Energiekosten in de frituurbranche ‘onbetaalbaar’: ‘Ik heb sinds september geen salaris meer’

Frituur Os Sjefke in de wijk De Egge, Brunssum. Beeld Marcel Van Den Bergh / de Volkskrant

Stan Ophorst is eigenaar van Cafetaria Ophorst in het Brabantse Sprang-Capelle. In september betaalde hij nog 1.200 euro voor zijn gas- en elektriciteitsrekening. Nu is dat het driedubbele. Hij pakt zijn huidige stroomtarieven er even bij. ‘Ik zie dat de energieprijzen van morgen een stuk hoger zijn dan die van vandaag. De gasprijs is ook ontploft’, zegt hij vermoeid. ‘Ik heb sinds september geen salaris meer. Je wil je personeel kunnen betalen. De vaste lasten zoals een hypotheek houd je ook’, zegt hij. Omdat zijn vrouw een baan heeft, lukt het Ophorst nog om zijn rekeningen te betalen. ‘Maar we zien dat het elke maand moeilijker wordt.’

Brancheorganisatie Vereniging Professionele Frituurders (ProFri) sloeg donderdag alarm. De energierekening voor hun leden is nu ‘echt onbetaalbaar’. ‘Het betreft veelal kleine zaken’, zegt directeur Frans van Rooij. ‘Ze werken met installaties waar een gasbrander onder zit. Die kun je niet zomaar lager zetten, want dan kun je geen friet meer bakken.’ Veel ondernemers werken met een flexibel contract. Wanneer dat afloopt, wachten de veel hogere prijzen.

Niet alleen ondernemers, ook hun klanten kampen met een hogere energierekening. Van Rooij zegt dat zij minder snel een frietje gaan halen omdat ze minder te besteden hebben. ‘Ondernemers zouden hun prijzen met minimaal 20 procent moeten laten stijgen. De prijzen in de supermarkten zijn ook verhoogd. Consumenten worden van alle kanten geraakt’, zegt Van Rooij.

Kunstgebit

Ophorst is al twintig jaar een begrip in Sprang-Capelle. ‘Ik draai hier iedere middag zelf de deur open en iedere avond draai ik hem ook zelf weer dicht.’ Zijn klanten heeft hij in die tijd goed leren kennen. ‘Ik heb hier aan mijn toonbank een hele generatie zien opgroeien. Dat heb je met een buurtcafetaria. Als je zegt dat je van 1.200 euro naar 3.600 euro bent gegaan, zie je het kunstgebit nog net niet bij ze uit de mond vallen.’

ProFri schat dat zo’n 70 procent van de frituurzaken nu of op korte termijn hard wordt geraakt. ‘Onze verwachting is dat het voor een aantal ook fataal wordt. Corona hangt bij velen nog als een molensteen om de nek, dit komt erbij.’ Een aantal frituurzaken kan tot 1 april aanspraak maken op het steunpakket van de overheid. De brancheverenging roept het ministerie van Economische Zaken op met nieuwe steunmaatregelen te komen. ‘Kijk naar de energiebelasting’, zegt cafetaria-eigenaar Ophorst. ‘Je betaalt meer aan belasting dan aan verbruik. Als ze in Den Haag niet ingrijpen, zitten we over een halfjaar met veel meer werklozen.’