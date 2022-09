Energiecrisis treft ook wasserijbranche, met mogelijk ernstige gevolgen voor zorg in ziekenhuizen

Theo Lantinga, directeur van wasserij Cleanlease. 'Wij kunnen niet zomaar een wasserij dichtgooien. We hebben een zorgplicht.’ Beeld Jiri Büller

De blauwe pakken voor chirurgen in operatiekamers van meerdere ziekenhuizen zijn net gewassen bij CleanLease in Koudekerk aan den Rijn en hangen klaar voor verzending. Die dagelijkse routine dreigt te worden verstoord nu CleanLease maandelijks 600 tot 700 duizend euro meer kwijt is aan energiekosten.

‘Als er niks verandert, moeten we in 2023 afschalen of vestigingen sluiten’, zegt Theo Lantinga, algemeen directeur Nederland. ‘Mensen realiseren zich onvoldoende dat dan ook de zorg stilvalt. Ik zie dat fabrieken sluiten, omdat hun productie niet rendabel is. Wij kunnen niet zomaar een wasserij dichtgooien. We hebben een zorgplicht.’

Cleanlease is marktleider in de wasserijsector en de grootste in de Benelux met dertien vestigingen in Nederland en negen in België. Van de jaaromzet van 130 miljoen euro is ruim 110 miljoen afkomstig uit de zorg. Het bedrijf wast niet alleen kleding en linnen voor ziekenhuizen als het Amsterdam UMC, het Erasmus MC in Rotterdam en het Leiden University Medical Center (LUMC), maar heeft die ook in verhuur en beheer. ‘We zijn in feite dienstverlener in de textiel', zegt Lantinga.

Variabele kosten

De wasserij had driejarige energiecontracten afgesloten, 65 procent tegen een vaste prijs en voor 35 procent variabel. Normaal gesproken was dat zo’n 5 procent van de omzet, voor CleanLease tussen 5- en 6 miljoen euro per jaar. De variabele kosten zijn echter zo hoog geworden dat ze als een molensteen om de nek hangen.

De gasrekening bedraagt inmiddels 12 procent van de omzet. Dit jaar heeft het bedrijf al 7- à 8 miljoen euro meer uitgegeven dan de gebudgetteerde energiekosten. Bij ongewijzigd beleid zal dat verschil in 2023 met nog eens 12 miljoen euro oplopen. ‘Dan valt onze energierekening 20 miljoen euro per jaar hoger uit, dat valt onmogelijk te compenseren’, zegt Lantinga. ‘Met een kleine marge is dat niet lang vol te houden.’

De branchevereniging Federatie Textiel Nederland sluit aan in de rij van sectoren als bakkers, slagers en glastuinders die compensatie van de regering vragen. Uit een peiling van MKB-Nederland blijkt dat een kwart van de ondernemers dit jaar een stevig verlies verwacht vanwege de gestegen energieprijzen. Nog een derde vreest diep in de rode cijfers te belanden. 34 procent van de mkb-bedrijven ziet hun energierekening drie tot acht keer hoger uitvallen dan in 2021.

De energieslurpers van CleanLease staan in de machinekamers: de wasserij kan niet van het gas af. Lantinga: ‘Met alleen zonnepanelen kunnen we geen kleding en textiel reinigen. Het is een voorschrift dat we textiel voor de zorg op 60 graden wassen, lager mag niet om voortleven van bacteriën te voorkomen.’

Leveranciers

Het domino-effect van de energie-inflatie is tastbaar in de gehele keten, stelt Lantinga. Hij voelt zich verantwoordelijk voor zijn leveranciers, veelal familiebedrijven die textiel of kleding leveren. ‘Zij zijn met hun omzet voor 40 tot 50 procent afhankelijk van ons. Ik moet hun prijsstijgingen grotendeels accepteren, want als ze omvallen heb ik geen textiel om te wassen of te recyclen.’

CleanLease heeft al een ronde van prijsverhogingen achter de rug. Het bedrijf hoeft niet nog eens aan te kloppen bij een trouwe klant als het Leiden University Medical Center dat al meer dan 50 miljoen euro moet bezuinigen. Lantinga: ‘Die gaan mijn toeslag niet betalen.’

CleanLease zegt dubbel te worden geraakt door de extreme energieprijzen. Lantinga verwacht een nieuwe loonronde die het bedrijf ook tot hogere uitgaven dwingt. Hij kent de noden bij het personeel en de krapte op de markt. Lantinga zal hogere salarissen accepteren. ‘We moeten en willen daarin mee.’

Bij CleanLease verdienen de lager opgeleiden 1.700 à 1.800 euro netto per maand. Lantinga: ‘Met 100 tot 200 euro extra aan energiekosten kunnen zij niet rondkomen. Ze krijgen er dus een fors bedrag bij en ik begrijp dat. Ik wil deze mensen namelijk ook niet kwijt, ongeschoolde arbeid is schaars in onze sector. En we hebben er niets aan als onze medewerkers voor een euro per uur meer elders gaan werken.’