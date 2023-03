Energiebedrijf Essent boekt riante winst dankzij gasopslag en milde winter

Een put bij Bergerveld waar gas wordt opgeslagen, onder meer door Essent. Beeld Freek van den Bergh / de Volkskrant

Door de sterk gestegen energieprijzen was de winst als percentage van de omzet wel lager: 3,1 procent terwijl dat in 2021 nog 5,1 procent was.

Dat maakte de grootste energieleverancier van Nederland woensdag bekend. Het bedrijf zegt dat het resultaat vooral in de laatste maanden van het jaar is meegevallen door de onverwacht warme winter. Daarbij hielp mee dat Essent afgelopen zomer besloot ruimte te huren in de ondergrondse gasopslag bij Bergermeer. Het bedrijf trekt nu ook tientallen miljoenen uit voor opslag van elektriciteit in accu’s.

De afgelopen maanden is er in de samenleving veel reuring geweest over de vermeende ‘woekerwinsten’ die de energiebedrijven zouden maken. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) publiceerde afgelopen maand al een onderzoek waarin het concludeerde dat er zeker geen sprake was van exceptionele winsten bij de drie grootste Nederlandse aanbieders van energie aan consumenten.

Ook de miljoenenwinst past volgens een woordvoerder van Essent in dat plaatje. ‘Je moet het zo zien dat wij na een extreem risicovol jaar niet 5 cent hebben verdiend op elke euro die we omzetten, maar 3 cent.’

Duits moederconcern

Binnen het Duitse moederconcern E.On is Essent een relatief slecht presterend onderdeel. E.On, dat actief is in dertig landen voor bijna 50 miljoen klanten, maakte woensdag een brutowinst van ruim 8 miljard euro bekend en een marge van dik 8 procent.

Essent, waar ook de merken Vandebron, Energiedirect.nl en Powerhouse deel van uitmaken, heeft ruim 2 miljoen klanten. Het bedrijf uit Den Bosch is ontstaan uit een groot aantal nutsbedrijven en heeft na de liberalisering van de energiemarkt begin deze eeuw een wilde rit van fusies en overnames gemaakt die voorlopig is geëindigd bij E.On.

In die rit zijn alle energiecentrales en productiefaciliteiten bij andere eigenaars terecht gekomen (vooral RWE). Anders dan concurrenten Eneco en Vattenfall produceert Essent zelf dus geen energie. Het is bovenal een handelshuis dat zijn geld moet verdienen door slim energie in te kopen voor particulieren en bedrijven. Daarnaast heeft het ook een afdeling die consumenten helpt bij het verduurzamen van woningen.

Afgelopen jaar was de handel heel erg spannend, zegt hoofd inkoop Jasper Houthuijsen. ‘Als gevolg van de oorlog in Oekraïne lag de gasprijs twintig keer hoger dan we lang gewend waren, en zakte daarna ook weer snel. Dat brengt voor een bedrijf als het onze enorme risico’s met zich mee.’

Een van de belangrijkste beslissingen om die risico’s het hoofd te bieden, noemt hij het huren van de gasopslag. ‘Zeker in een markt waar prijzen hard op en neer gaan is het heel prettig om gas tijdelijk te kunnen opslaan.’

Opslag elektriciteit

Ook op de elektriciteitsmarkt wil Essent nu 50 miljoen euro in opslag investeren. Het bedrijf loopt namelijk een snel groeiend risico door de grote hoeveelheid zonnepanelen die klanten op hun daken leggen. Houthuijsen: ‘Het is natuurlijk heel goed dat particulieren die leggen, maar het aanbod van stroom is op zonnige uren nu wel zo groot dat de prijs dan soms zelfs negatief is. Wij kunnen de panelen van onze klanten niet uitzetten, dus dan moeten wij betalen om de de stroom weg te krijgen.’

Essent wil zo snel mogelijk over accu’s kunnen beschikken om op zulke moment stroom op te kunnen slaan die klanten teveel leveren. ‘We kunnen die dan bijvoorbeeld tijdens de avond terugleveren als er wel weer behoefte en een goede prijs is.’

Essent ziet de accu’s als een ‘overgangsfase’ in de energietransitie. ‘We hopen uiteindelijk dat we het verbruik van consumenten zelf meer kunnen sturen. Door te zorgen dat hun elektrische auto’s laden op het moment dat stroom goedkoop is en misschien ook wel met thuisaccu’s.’