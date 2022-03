Eneco wil op grote schaal duurzame waterstof gaan produceren ter vervanging van aardgas

Zicht vanaf de kust bij Egmond op een windmolenpark in zee . Beeld ANP / Flip Franssen

Met windparken op de Noordzee, grote electrolysers (installaties die uit water en elektriciteit waterstof maken) en het Nederlandse gasleidingnetwerk wil NortH2 vanaf 2030 jaarlijks 400 duizend ton groene waterstof maken en transporteren naar afnemers. In 2040 moet de productie zijn gestegen tot 1 miljoen ton.

Waterstof wordt nu al volop gebruikt door industrie, zo’n 1,5 miljoen ton per jaar. Dit is vooral zogenoemde grijze waterstof, die wordt gemaakt uit aardgas. Bij de productie hiervan komt veel CO2 vrij. Met de overstap naar groene waterstof snijdt het mes aan twee kanten: de vraag naar aardgas daalt en het klimaat wordt ontzien.

De inzet van duurzame waterstof is voor Eneco noodzakelijk om in 2035 klimaatneutraal te kunnen opereren, zegt ceo As Tempelman in een vraaggesprek met de Volkskrant. ‘We willen als bedrijf onder de 1,5 graad Celsius opwarming blijven. Op basis van wetenschappelijk onderzoek mogen we dan nog zo’n 100 megaton CO2 uitstoten.’

Eneco kijkt daarbij niet alleen naar de eigen uitstoot, maar ook naar die van klanten. Bij het gebruik van de producten van energiebedrijven als Eneco wordt het grootste deel van de CO2-emissies veroorzaakt. Het is ook het moeilijkst te verduurzamen deel van de bedrijfsvoering, omdat energiebedrijven geen invloed hebben op het gedrag van hun klanten. Daarom moet de hele keten verduurzaamd.

Omgebouwde gascentrales

De inzet van groene waterstof als vervanging van aardgas is noodzakelijk, aldus Tempelman. De waterstof wordt in eerste instantie door de industrie gebruikt. Eventueel kan het ook worden verbrand in omgebouwde gascentrales, voor de opwekking van elektriciteit.

Eneco wil uiteindelijk ook groene waterstof gaan leveren aan consumenten, bijvoorbeeld voor gebruik in een zogenoemde hybride warmtepomp. Dit verwarmingsapparaat werkt de meeste tijd op elektriciteit, maar schakelt bij kou over op aardgas, waardoor tijdelijk meer warmtevermogen geleverd kan worden. Dit aardgas moet op termijn vervangen worden door waterstof, is het idee.

Waterstof is niet de enige route naar een klimaatneutrale bedrijfsvoering, aldus de ceo van Eneco. Ook zullen steeds meer processen elektrisch worden. Nu is ongeveer 20 procent van het Nederlandse energiegebruik elektrisch, dat moet de helft worden. Het andere deel van de energievoorziening moet met groene waterstof en biogassen klimaatneutraal gemaakt.

Eneco wordt in eerste instantie investeringspartner bij NortH2. Het concern neemt een belang van 10 procent in het doen van een haalbaarheidsstudie. Als die succesvol wordt afgerond en NortH2 een ‘echt’ concern wordt, is het volgens Tempelman ‘een reële verwachting dat we dan een even groot belang krijgen’.

Factor vier duurder

Of het project een succes wordt, is allerminst zeker. Zo is groene waterstof nu nog een factor vier duurder dan de variant op basis van fossiel aardgas. Schaalvergroting en technologische innovaties moeten de prijs drukken. De prijs voor CO2-uitstoot moet flink omhoog. Ook zijn subsidies nodig.

Het is voor het eerst dat Eneco zich gaat bezighouden met de productie van gas. ‘Tot nu toe waren we vooral tussenpersoon. We handelen in aardgas, maar boren er niet zelf naar.’ Met waterstof gaat dat veranderen en komt er een nieuwe loot aan het concern.

Tempelman denkt dat zijn onderneming naast de opwekking van groene elektriciteit ook een grote rol kan spelen in de ontwikkeling van electrolyzers, onder meer dankzij het Japanse technologieconglomeraat Mitsubishi, dat voor 80 procent eigenaar is van Eneco.