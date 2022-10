Eneco verlaagt variabele tarieven voor het eerst sinds gaspiek, of andere leveranciers snel volgen is nog afwachten

Vanwege de hoge energieprijzen ruilen veel mensen hun oude koelkast, die veel energie slurpt, in. Bij Coolrec in Dordrecht worden de koelkasten gerecycled. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

Eneco is de eerste van de drie grootste energieleveranciers in Nederland – naast Eneco zijn dat Vattenfall en Essent – die de tarieven iets verlaagt. Maar de verlaging heeft maar een beperkte voorspellende waarde voor de prijs bij andere energieleveranciers. Dat heeft te maken met de verschillende manier waarop Eneco en Vattenfall en Essent hun gas inkopen en met variabele contracten omgaan.

Wie een variabel contract heeft bij Eneco krijgt elke drie maanden te maken met andere tarieven. De variabele klanten zijn daarbij ingedeeld in vier groepen. De groep die in november een nieuwe prijs moet betalen, heeft de vorige tariefaanpassing op 1 augustus gehad; de groep van 1 oktober op 1 juli, enzovoort.

Om die reden is de daling voor de novembergroep zelf – goed voor eenderde van alle Eneco-klanten – ook helemaal geen daling. Het tarief voor gas ligt met 3,17 euro weliswaar lager dan voor de oktobergroep, die 3,40 euro betaalt, maar nog altijd flink hoger dan het eigen variabele tarief van augustus. Voor gas betaalt de novembergroep 60 procent meer dan nu, voor elektra 40 procent.

Snellere stijging, snellere daling

Vanwege die andere manier van inkopen liggen de prijzen bij Eneco een stuk hoger dan bij Vattenfall en Essent. Die passen hun prijzen normaal gesproken twee keer per jaar aan voor de hele groep: op 1 januari en 1 juli, al was er dit jaar ook in oktober een verhoging. Zij kopen het grootste deel van hun energie dus langer van tevoren in dan Eneco. Gas dat klanten van Vattenfall en Essent nu geleverd krijgen, is waarschijnlijk aangekocht voorafgaand aan de sterke prijsstijging vanaf juni.

Bij beide leveranciers betaal je nu rond de 2 euro voor een kuub gas en 44 cent voor een kilowattuur elektriciteit. Eind november maken ze de variabele tarieven bekend die gelden vanaf 1 januari. Die zouden zelfs hoger kunnen liggen dan de huidige prijzen.

Het variabele tarief van Eneco ligt vanwege de inkoopstrategie dichter bij de huidige groothandelsprijs dan bij de andere leveranciers het geval is. Als de groothandelsprijs weer daalt, zoals vanaf eind augustus het geval was, is dat bij Eneco daarom ook eerder zichtbaar dan bij Vattenfall en Essent. Bij hen duurt het langer voor de prijs stijgt, maar ook langer voor die weer daalt.

‘De prijs van maandcontracten op de gasbeurs is sinds de piek op 26 augustus ruim gehalveerd’, zegt energie-econoom Hans van Cleef van ABN Amro. Op de piek was de groothandelsprijs 350 euro per megawattuur, inmiddels is die 128 euro. Dat zijn de prijzen voor gas dat over een maand wordt geleverd. ‘Dat rechtvaardigt zeker een behoorlijke daling van de gasprijs’, aldus Van Cleef.

Dat de gasprijs zo is gedaald, heeft verschillende oorzaken. Consumenten verbruiken minder gas, de import van vloeibaar gas (lng) is goed op gang gekomen, net als de export van Noors gas, waardoor de Europese gasopslagen goed gevuld zijn. Daarnaast is het weer zeer zacht.

Prijsplafond

Hoe de prijs zich ontwikkelt, blijft echter nog onzeker. Van Cleef: ‘We moeten de levering van lng vol zien te houden en we weten niet wat voor weer het deze winter wordt.’ Later vandaag komt de Europese Commissie met een plan waarin het gezamenlijk inkopen van gas wordt uitgewerkt. Dat is mogelijk ook van invloed op de gasprijzen.

Eneco wil zich dan ook nog niet wagen aan een verwachting voor de energieprijzen vanaf december en daarna. Toch gaan de meeste klanten per 1 januari sowieso minder betalen. Vanaf dan geldt het prijsplafond voor energie dat de overheid heeft ingesteld. Tot een verbruik van 2.900 kilowattuur betaalt een consument maximaal 45 cent per kilowattuur. De gasprijs wordt hooguit 1,45 euro per kuub, bij een verbruik onder de 1.200 kuub. Als de prijzen van energieleveranciers hoger liggen, betaalt de overheid het verschil.