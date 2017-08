Eneco te koop, na Rotterdam en Den Haag wil ook Dordrecht van aandelen af

3,5 miljoen huishoudens

De vraag is wie Eneco kan, mag en wil kopen. Volgens Machiel Mulder, hoogleraar energiemarkten aan de Rijksuniversiteit van Groningen, zouden Vattenfall of RWE kunnen besluiten Eneco erbij te kopen. Dat hoeft volgens Mulder niet tot problemen met de mededingingspolitie ACM te leiden. 'De vraag is: kan de koper door Eneco over te nemen, de marktprijzen beïnvloeden? Ik denk het niet.' Volgens hem is de energiemarkt in Nederland zo versnipperd en zo concurrerend dat zelfs de grootste partijen niet de prijs naar hun hand kunnen zetten.



Als stroomproducent is Eneco vrij klein, maar op de consumentenmarkt is het een grootmacht: het bedient 3,5 miljoen huishoudens. Stel dat Vattenfall toeslaat, dan zouden de Vattenfall-dochters Nuon en Eneco misschien wel meer dan de helft van de markt in handen hebben. Maar wat dan nog, zegt Mulder. 'Elk jaar stappen er meer mensen over naar een andere energieleverancier.' Dus als de gecombineerde Vattenfall-dochters hun prijzen zouden verhogen, zouden ze alleen maar klanten kwijtraken.