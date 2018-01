Eneco krijgt bemiddelaar om conflict tussen aandeelhouders en comissarissen op te lossen

Wethouder Adriaan Visser bereidt verkoop Eneco voor - wat komt er bij kijken?

De Rotterdamse wethouder Adriaan Visser is druk doende de verkoop van energiereus Eneco voor te bereiden. Maar krijgt hij alle gemeenten mee?



Waarom de verkoop van Eneco nog lang niet zeker is

Alleen als een aandeelhouder minstens 75 procent van de aandelen in bezit kan krijgen, is overname interessant. Die kans is heel klein.



Verkoop van aandelen Eneco: gaan gemeenten voor geld of voor groen?

Moeten de 53 gemeenten die eigenaar zijn van energiebedrijf Eneco hun aandelen verkopen? Dat levert een smak geld op, maar ook zorgen over de groene toekomst. De voors en tegens op een rij.