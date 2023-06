Eneco haalt hogere omzet, maar ziet marges dalen in uitzonderlijk roerig energiejaar

Een windturbine van Eneco. Beeld ANP

Het jaar was roerig voor Eneco zelf, en ook voor klanten, die hun maandrekening zagen stijgen van gemiddeld 119 naar 208 euro, meldde het bedrijf donderdag bij de presentatie van zijn jaarcijfers. Als gevolg van de hoge prijzen zag de energieleverancier meer energiearmoede onder klanten. Ook bedrijven kwamen vaker in problemen. Steunmaatregelen van de overheid hebben erger voorkomen, aldus Eneco.

De energieleverancier presenteerde de resultaten over een verlengd boekjaar, dat liep tot en met 31 maart. De langere rapportageperiode is nodig om in hetzelfde ritme te komen als de grootste aandeelhouder Mitsubishi, dat een gebroken boekjaar kent.

Door de eenmalig verlengde verslagperiode zijn de cijfers lastiger te vergelijken met eerdere jaren, aldus Eneco. Zo is de winst in vergelijking met het kalenderjaar 2021 geflatteerd, omdat twee keer cijfers van het eerste kwartaal zijn meegenomen. In het eerste kwartaal zijn de verkopen meestal hoger, omdat in de winter meer gas wordt verkocht en doorgaans veel goedkope windenergie wordt verkocht die Eneco zelf opwekt.

380 miljoen winst

In de periode van vijftien maanden werd een omzet behaald van 13,2 miljard euro, met een winst na belastingen van 380 miljoen euro. Hoewel de omzet flink steeg, daalde de marge van 4 procent in 2021 naar 2,5 procent in het pro forma boekjaar 2022, zonder de ‘extra’ maanden.

De nettowinst bedroeg 272 miljoen euro over het pro forma boekjaar 2022, tegen 209 miljoen een jaar eerder, bij lagere omzetten.

Meer dan de helft van de geproduceerde energie is afgelopen jaar duurzaam opgewekt, meldt Eneco. Dat is goed voor het klimaat, aldus het concern, maar er ontstaan ook grotere financiële risico’s. Doordat zowel klanten als Eneco zelf meer en meer elektriciteit opwekken uit zon en wind, wordt de invloed van het weer op de prijzen steeds groter, aldus het bedrijf.

Dit betekent lagere prijzen (en dus inkomsten) als de zon volop schijnt en het flink waait. Maar op momenten dat dit niet zo is, moet Eneco de energie elders duurder inkopen. Deze trend zal de komende jaren versterken, verwacht Eneco. De risico’s zullen hierdoor ‘meer systematisch van aard’ worden.