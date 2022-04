Eneco doet overname om zoveel mogelijk klanten van het gas af te helpen

Een woning wordt opgeknapt en energieneutraal gemaakt door isolatie en het plaatsen van een warmtepomp. Beeld ANP

De overname past in de strategie van Eneco om in 2035 ‘samen met klanten’ klimaatneutraal te worden. ‘Wij willen zelf van het gas af, maar dat betekent dus ook dat we klanten alternatieven willen bieden’, zegt een woordvoerder. Eneco hoopt daarbij vooral dat Energie in Huis huizenbezitters kan helpen bij de aanschaf van warmtepompen, zonnepanelen en zonneboilers. ‘Dat klinkt als liefdadigheid, maar is het zeker niet’, zegt de woordvoerder. ‘Wij verwachten hier natuurlijk ook gewoon geld mee te verdienen.’

Eneco had al langer een minderheidsaandeel in Suniverse, dat ook actief is onder het label Eneco Duurzaam Wonen, maar nu gaat het energiebedrijf dus over tot de volledige inlijving. De zestig medewerkers van Suniverse blijven bij het bedrijf werken. Welke prijs Eneco heeft betaald, wil het bedrijf niet openbaar maken.

Energie in Huis werd ruim twaalf jaar geleden opgericht en is inmiddels een van de grotere advieskantoren die huizenbezitters ‘door het woud van besparingsmaatregelen helpen’. Daarnaast kan het bedrijf, dat werd opgericht door een bankier, ook helpen bij de financiering. De besparing op de energierekening kan dan worden gebruikt voor een lening, waarmee bijvoorbeeld zonnepanelen of isolatie worden betaald.

Nu de gasprijzen ongekend hoog zijn, is de vraag naar woningisolatie en andere energiebesparende ingrepen enorm gegroeid. De wachttijd voor warmtepompen en isolatiemaatregelen bedraagt al snel enkele maanden, ook is er een groot tekort aan mensen die woningbezitters kunnen helpen bij het verduurzamen van hun huis. Alleen al in de intallatiebrache zijn er op dit moment 20 duizend vacatures.