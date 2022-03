En weer raakt een grote groene boot van Evergreen in de problemen, en weer mag Boskalis komen slepen

Eric Hsieh

Verliezer: Eric Hsieh, ceo van Evergreen

Zul je altijd zien: noem je je boot Ever Forward, loopt ze zo vast dat ze voor- noch achteruit kan. Het overkwam de Taiwanese rederij Evergreen, waar Eric Hsieh nu ruim twee jaar de topman is. Het 334 meter lange containerschip was zondagavond met een loods aan boord vertrokken uit de haven van Baltimore, toen het buiten de vaarroute raakte en vastliep in de prachtige Chesapeake Bay.

De stranding roept herinneringen op aan dat andere incident waarbij een schip van Evergreen krap een jaar geleden betrokken was: de Ever Given die dwars kwam te liggen in het Suezkanaal en zo zes dagen lang een van de drukbezette handelsroutes blokkeerde.

Over de karakterologische kenmerken van Hsieh is weinig bekend. Laat staan of hij veel vloekt. Maar er moet toch op zijn minst een binnensmondse krachtterm hebben geklonken bij de nieuwe beelden van een groen gevaarte dat muurvast zit.

De situatie van de Forward is op zich minder ernstig dan die van de Given: het schip ligt buiten de vaargeul, zodat ander verkeer er gemakkelijk omheen vaart. Maar financieel is dit voor Hsieh mogelijk wel vervelender. Anders dan de Forward bleek de Given, een schip van een Japanse firma, namelijk gecharterd door Evergreen. De Japanse eigenaar schikte afgelopen zomer een schadeclaim van het Suezkanaal van ruim 450 miljoen euro. Evergreen zelf, dat in totaal een vloot heeft van 160 megaschepen, sloot in december zelfs een zeer winstgevend jaar af.

Peter Berdowski Beeld ANP

Winnaar: Peter Berdowski, ceo van Boskalis

Als Evergreen in nood is, dient de winnaar van de week zich als vanzelf aan. Want: who you gonna call? Juist: Boskalis-baas Peter Berdowski. Net zoals bij de Ever Given vorig jaar is Boskalis ook nu de berger van dienst, zij het via dochterbedrijf Donjon Smit.

Bergers van Smit voegen zich in de VS bij de experts die de afgelopen dagen al hebben onderzocht hoe de Forward er precies bij ligt, hoe zwaar de lading is en hoe het getij zich op de strandingsplek precies gedraagt. Wanneer een eerste poging wordt ondernomen het schip los te trekken, is nog niet bekend.

En het ging toch al zo lekker met Boskalis. Op 10 maart maakte het bedrijf uit Papendrecht zeer sterke cijfers bekend. In het jaarverslag trekken de plaatjes van reddingsacties de meeste aandacht - die van de Ever Given staat op de voorpagina - maar het cijferspektakel komt van de schepen die baggeren en bouwen. Mede dankzij de wereldwijde behoefte aan offshore windmolenparken kan Boskalis nog wel even vooruit. Ook hier komt het belangrijkste werk overigens uit Taiwan, waar Boskalis de funderingen legt voor tientallen turbines.

Investeringsmaatschappij HAL, al jarenlang grootaandeelhouder van Boskalis, is zelfs zo enthousiast over de toekomst dat het op 10 maart aankondigde het bedrijf van de beurs te willen kopen. HAL biedt daarvoor een prijs van 32,50 euro per aandeel, bijna eenderde boven de koers op 9 maart. De handel werd na het nieuws stilgelegd, maar kort daarop weer vlot getrokken. Sindsdien dobbert de koers net iets boven de 32,50 euro. Wachtend op een volgende wending in het Boskalis-verhaal.