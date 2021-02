En wéér krijgt KLM de meeste NOW-steun: zeker 200 miljoen

Beeld REUTERS

Met dochterbedrijven als Transavia, Martinair en Cityhopper erbij gaat het om zeker 228 miljoen euro. Dat bedrag komt bovenop de 3,4 miljard aan kredietgaranties en leningen die de luchtvaartmaatschappij vorig jaar al kreeg. Ook tijdens de vorige twee subsidierondes streek KLM de meeste loonsteun op: toen kreeg ze respectievelijk 331 miljoen en 328 miljoen euro.

In het derde NOW-register staan alle werkgevers die in de maanden oktober tot en met december (deels) afhankelijk waren van de overheid voor het betalen van hun personeel. Bij meer dan 20 procent omzetverlies kregen zij een voorschot tot maximaal 80 procent van de loonkosten. In de derde subsidieperiode deden 77 duizend bedrijven een beroep op vadertje staat, dat waren er meer dan de ruim 63 duizend van deze zomer.

Dat heeft alles te maken met de aangescherpte coronamaatregelen die onder meer de horeca, detailhandel en cultuursector hard raken. Zo ontbrak HEMA tijdens de vorige subsidieperiode nog in het register, maar vroeg het nu bijna 6 miljoen euro steun. Holland Casino was voor een groter deel van de loonkosten afhankelijk van de staat: in de zomer, toen het staatsgokbedrijf onder voorwaarden geopend was, kreeg het ruim 25 miljoen euro, nu voert het (na KLM) de lijst aan met 34,6 miljoen aan subsidie, gevolgd door Schiphol en Tui.

Staalmarkt

Er zijn juist ook bedrijven die hiervoor nog zwaar leunden op NOW-steun en inmiddels weer van het overheidsinfuus af zijn. Zo kreeg Tata Steel deze zomer nog 43,6 miljoen euro, nu ontbreekt het IJmuidense staalbedrijf in het register omdat de staalmarkt weer is aangetrokken. Ook industrieconcern VDL vroeg veel minder steun aan.

Voor de derde subsidieronde is in totaal een bedrag van 2,8 miljard euro overgemaakt. Daarmee zijn meer dan een miljoen banen overeind gehouden. Sinds vorige week kunnen werkgevers een beroep doen op de vierde ronde NOW. In de eerste week kwamen fors meer aanvragen binnen dan tijdens de vorige periode: 34 duizend ten opzichte van 21 duizend. Volgens het UWV is dat het gevolg van de lockdown die sinds half december van kracht is.