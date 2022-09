En dan gebeurt haast geruisloos, wat maandenlang zo eng leek: Nord Stream dicht

De Duitse bondskanselier Olaf Scholz (midden), voor een turbine die gerepareerd werd voor de Nord Stream-pijpleiding maar die Gazprom weigert te gebruiken. Beeld Getty Images

Er zijn van die dreigingen waar vooraf lang over wordt gesproken maar die, wanneer ze zich uiteindelijk voordoen, haast ongemerkt passeren. Omdat er dan alweer andere dingen zijn om je zorgen over te maken.

Dat lijkt precies deze week gebeurd te zijn rondom het dichtdraaien van Nord Stream-pijplijn. Nadat Gazprom die eind augustus had gesloten wegens ‘onvoorzien onderhoud’, stelde Vladimir Poetin deze week dat de pijp pas weer geopend zal worden als Europa, de Verenigde Staten en Canada de sancties tegen Rusland verlichten. Dat gaat niet gebeuren, en dus is de belangrijke slagader voor de Duitse economie nu echt afgesneden.

Alleen door Oekraïne stroomt nu nog Russisch gas de EU binnen. Maar, als het aan de Europese Commissie ligt, zal dat ook niet lang meer duren. Die stelde deze week voor om een prijsplafond in te stellen op de invoer van Russisch gas, wat er in de praktijk waarschijnlijk op zal neerkomen dat Gazprom ook de laatste toevoer dichtdraait. Iets waar de Europese energieministers het vrijdag nog niet eens over werden.

Hoe dan ook bewijst het voorstel van de Commissie dat het geheel opdrogen van de Russische gasstroom al lang niet meer voor paniek zorgt, de prijs van gas zakte zelfs iets. Commissievoorzitter Ursula von der Leyen leek in het dichtdraaien van de gaskraan een einde te zien van de ongemakkelijke situatie waarin Europa zich bevindt, waarbij Rusland de prijs van gas omhoog speculeert, en op die manier minder kan leveren terwijl de gasmiljarden zijn oorlogskas spekken als nooit te tevoren.

Import van lng

Von der Leyen kon ook met recht concluderen dat Europa veel heeft gedaan wat een gasstop een stuk minder bedreigend maakt dan een half jaar geleden. Toen kregen alle lidstaten de opdracht om hun gasopslagen voor 1 november voor minimaal 80 procent te vullen. Met nog bijna twee maanden te gaan ligt het Europees gemiddelde al op 83 procent. Duitsland zit op 86 procent, Nederland passeerde deze week de grens van 80 procent.

En dat in een zomer vol tegenslagen voor het Europese energiesysteem. In Frankrijk zijn veel kerncentrales afgesloten wegens achterstallig onderhoud. Door droge rivieren kunnen kolencentrales minder steenkool aanvoeren dan gedacht, leveren waterkrachtcentrales minder stroom en hebben kerncentrales problemen met de koeling. De hitte maakte bovendien dat er veel stroom nodig was voor airco’s en andere verkoeling.

Dat er ondanks al die tegenslagen toch zo hard werd gevuld, komt vooral door de enorme snelheid waarmee de import van lng in Europa is gegroeid. En die capaciteit wordt ook nog eens op recordtempo uitgebreid. Gasunie, de beheerder van het Nederlandse gasnet, stond in dat kader deze week even goed in het zonnetje. Binnen tweehonderd dagen kreeg het bedrijf het voor elkaar om een drijvende lng-terminal neer te leggen in de Eemshaven. Zo heeft Noord-Europa in één klap 8 miljard kubieke meter aardgas erbij, 15 procent van de Nord Stream-pijplijn. Deze winter volgt Duitsland al nmet nog eens twee terminals, en op iets langere termijn vijf. Ook in andere lidstaten, zoals Polen en Italië maakt men vaart.

Hamsteren met staatssteun

Tot zover de positieve redenen waarom het sluiten van de Nord Stream-pijpleiding maar weinig stof doet opwaaien. De minder prettige verklaring is dat Europa voor een groot deel nu al in het scenario zit waar het zo bang voor was. De prijs van gas en elektriciteit raakt veel burgers en bedrijven midscheeps.

Op papier lijkt de opgave simpel: als je de hoeveelheid extra gas die afgelopen maanden is ingekocht aftrekt van hoeveelheid gas die Rusland leverde, blijft er een gat over dat ongeveer even groot is als 15 procent van het oude Europese gasverbruik. Alle modellen waarmee gas-analisten werken, zeggen dat die besparing genoeg zou moeten zijn om goed de komende twee winters mee door te komen. Ook als die streng zijn.

Je zou toch zeggen dat een welvarend continent zonder veel moeite kost 15 procent of (in Duitsland) 20 procent op gas te besparen. Maar in de praktijk van de geliberaliseerde gasmarkt verloopt dat niet zo rechttoe rechtaan. Doordat energiebedrijven met staatssteun gas hamsteren, is de prijs afgelopen maanden opgelopen tot prijzen die in vele sectoren simpelweg onhoudbaar zijn.

Een greep uit de berichten in Nederland geeft een goede indruk: kunstmestfabrieken die samen goed zijn voor 6 procent van het nationale gasverbruik liggen nagenoeg stil. In de glastuinbouw (10 procent van het gasverbruik) worden massaal mensen ontslagen omdat er geen nieuwe gewassen worden ingezaaid. Belangrijke energie-intensieve ondernemingen, waaronder bakkers en zwembaden, sluiten hun deuren zodra hun energiecontract afloopt. En Nederlandse huishoudens hebben afgelopen winter al rond de 8 procent minder gas gebruikt, dat percentage zal komende winter nog veel lager liggen.

Klassiek economisch principe

Wie al die berichten bij elkaar optelt ziet eerst enorme economische schade en daarna een klassiek economisch principe: de varkenscyclus. Die cyclus vertelt hoe boeren snel biggen vetmesten als de prijzen hoog zijn, om een paar maanden rond de slachttijd te concluderen dat er overaanbod is.

Als die analogie klopt, zou deze winter zomaar eens kunnen blijken Europa veel meer gas heeft ingeslagen dan dat er nog verbruikt wordt omdat alle klanten weg zijn. Waardoor de gasprijs vervolgens weer hard kan kelderen. Waarbij ook veel bedrijven die met duur gas zitten, grote schade kunnen lijden.

Zo is de zorg over de sluiting van Nord Stream binnen een half jaar verschoven naar de vraag hoe transitie naar een EU met iets minder gas zonder al te wilde schokken verloopt.