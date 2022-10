Elon Musk paait China, TikTok roomt wat af

Elon Musk op het Met-gala in New York in 2022. Beeld Getty Images

Winnaar: Tesla-boegbeeld Elon Musk

Elon Musk lanceerde afgelopen dagen niet alleen een eigen geurtje met de rokerige naam ‘Burnt hair’, – ‘Met een achternaam als de mijne was het onvermijdelijk om in de parfumindustrie te stappen’, was zijn uitleg – hij liet ook weer eens een geopolitiek proefballonnetje op. Waar de Tesla-baas begin deze maand al de woede van Oekraïners over zich afriep met een vredesplan waarin Oekraïne de Krim definitief zou afstaan aan Rusland, probeerde hij nu tussen de bedrijven door het conflict tussen Taiwan en China op te lossen.

Dit laatste ballonnetje – maak van Taiwan een ‘speciale bestuurlijke regio’ van China, naar het voorbeeld van Hongkong – werd door de Taiwanezen meteen lekgestoken. ‘Onze vrijheid en democratie zijn niet te koop’, zei de Taiwanese ambassadeur in de Verenigde Staten.

Chinese regeringsvertegenwoordigers waren juist wel in hun nopjes met Musks suggestie, en dat komt niet slecht uit nu voor Tesla in China cruciale jaren aanbreken. In september verkocht de autofabrikant nog het recordaantal van 83 duizend elektrische bolides in China, bleek afgelopen week. Dit terwijl Tesla steeds meer concurrentie krijgt van Chinese concurrenten als BYD, dat in september meer dan 200 duizend auto’s verkocht in eigen land.

Tesla’s afhankelijkheid van China is groot: van de meer dan 3 miljoen wagens die Musks bedrijf tot nu toe fabriceerde, stamt een derde uit Tesla’s Gigafactory in Shanghai. Tesla leunt bovendien sterk op China voor veel van de grondstoffen in zijn auto’s, zoals het onmisbare neodymium in Tesla-batterijen.

Toeval of niet, vlak na het China welgevallige proefballonnetje over Taiwan kreeg Musk plots goed nieuws van het Chinese ministerie van Industrie: de Tesla Model X en S zijn voortaan vrijgesteld van aankoopbelasting.

Shou Zi Chew en Vivian Kao op het Met-gala in New York in 2022. Beeld WireImage

Verliezer: TikTok-ceo Shou Zi Chew

TikTok bleek afgelopen week een wel heel curieus verdienmodel te hebben aangeboord: de donaties afromen van bedelende Syrische vluchtelingen. De BBC deed onderzoek naar de honderden gezinnen in Syrische vluchtelingenkampen die in urenlange en soms door tienduizenden mensen bekeken filmpjes op ’s werelds populairste app om donaties vragen.

De Britse omroep ontdekte dat liefst 70 procent van de donaties linea recta naar TikTok gaat. Daarnaast verdween nog eens een flink bedrag in de zakken van geldkantoren en van tussenpersonen die via via door TikTok waren geronseld. Al met al kwam slechts 18 procent van de donaties terecht bij de bedelaars zelf. Met de donaties proberen de bedelaars, dikwijls nog kinderen, hun lot te verbeteren in de vluchtelingenkampen in het noordwesten van Syrië.

TikTok, waar ceo Shou Zi Chew sinds vorig jaar aan het roer staat, zei ontstemd te zijn over de onthullingen, al zei het dochterbedrijf van de Chinese technologiereus ByteDance niets over de reden waarom TikTok aan de haal gaat met het leeuwendeel van de aalmoezen voor Syrische vluchtelingen. ‘We zijn zeer verontrust door de informatie en aantijgingen van de BBC, en hebben snel en onverbiddelijk maatregelen genomen’, schreef het bedrijf in een reactie aan de BBC. Het bedrijf heeft de filmpjes van zo’n dertig bedelaars waarover de BBC berichtte inmiddels geblokkeerd. ‘Dit soort inhoud is niet toegestaan op ons platform.’

Honderden andere vluchtelingengezinnen gaan ondertussen onverdroten voort met bedelen via TikTok, ondanks dat nog steeds 70 procent van hun donaties aan de strijkstok van TikTok blijft hangen, aldus de BBC.