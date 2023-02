Elon Musk geloven doe je op eigen risico

De nieuwe Tesla's staan in slagorde opgesteld bij de fabriek in Fremont. Beeld AFP

Toen huishoudster Elizabeth Baum in 1983 tegen haar bazin verklaarde dat die gezien haar fortuin wel veel belasting moest betalen, volgde een legendarisch antwoord. ‘We don’t pay taxes’, snoefde hotelmagnaat Leona Helmsley. ‘Only the little people pay taxes.’

Ze bleek er flink naast te zitten. Zes jaar later kreeg Helmsley onder meer vanwege haar belastingmoraal een gevangenisstraf van zestien jaar, al moest ze er daarvan maar negentien maanden effectief uitzitten.

In Van Kapitaal Belang duikt verslaggever Daan Ballegeer in boeiende en opmerkelijke economische gebeurtenissen.

Het is misschien wel het bekendste voorbeeld van de overtuiging van sommige rijkelui dat voor hen andere regels gelden dan voor het plebs. Soms leidt dat dus tot rechtszaken, waarbij er een harde confrontatie is met de werkelijkheid.

Dat overkwam ook Elon Musk naar aanleiding van een onbesuisde tweet uit 2018. Daarin zei hij te overwegen om de elektrische autobouwer Tesla van de beurs te halen, en dat tegen een prijs van 420 dollar per aandeel. Praktische bezwaren waren er in elk geval niet, want de financiering voor die operatie was al geregeld.

Am considering taking Tesla private at $420. Funding secured. — Elon Musk (@elonmusk) 7 augustus 2018

Maar die funding secured bleek niet te kloppen. Gezien de beurswaarde van Tesla destijds moest Musk 60 miljard dollar bij elkaar weten te sprokkelen. Daarvoor had hij al aftastende gesprekken gevoerd met onder meer het staatsinvesteringsfonds van Saoedi-Arabië, maar er stond nog niets definitief op papier.

Beleggingsfraude

En dat mag dus niet, het huid verkopen voordat de beer geschoten is. De Amerikaanse toezichthouder SEC vervolgde Musk voor beleggingsfraude en legde hem een boete op. Daarnaast moest de ondernemer voortaan koersgevoelige tweets eerst laten nalezen door advocaten. Iets waar hij zich overigens niet aan gehouden heeft.

Vorige week was het de beurt aan boze beleggers om hun gram te halen. Zij hadden na het lezen van Musks tweet in 2018 aandelen gekocht, in de veronderstelling dat de koers omhoog zou schieten in de richting van de uitkoopprijs van 420 dollar. Toen na tien dagen van grote koersschommelingen bleek dat Tesla gewoon op de beurs zou blijven, voelden zij zich beduveld. Het is nu eenmaal pijnlijk als je bent ingestapt op 380 dollar en de koers daarna terugvalt naar 340 dollar, wat is gebeurd.

Musk bleef in deze rechtszaak volhouden dat hij niets verkeerd heeft gedaan. Hij zei onder meer dat hij de financiering in zijn hoofd wel degelijk rond had, want hij kon altijd nog aandelen van zijn ruimtevaartbedrijf SpaceX verkopen. Daarnaast verklaarde zijn verdediging dat in het Midden-Oosten deals worden gesloten met een handdruk. Zo vreemd was het dus niet dat er niets op papier stond.

Dat was wel in tegenspraak met de getuigenis van een zakenbankier van Goldman Sachs, die liet optekenen dat het een week na de tweet nog altijd niet duidelijk was hoe de deal er precies uit zou zien, en wie ervoor zou betalen.

Schadevergoeding door neus geboord

Toch kregen de klagers nul op het rekest, waardoor ze zich een schadevergoeding van enkele miljarden dollars door de neus geboord zien. De zaak draaide niet zozeer om de funding secured, maar om de vraag of beleggers door de tweet zijn misleid. En dan kom je uit bij het eerste deel van dat bericht: ‘Am considering taking Tesla private’.

Dat is geen garantie, alleen een overweging. Het is en blijft Elon Musk, van wie iedereen toch zou moeten weten dat hij op Twitter (dat hij sinds vorig jaar bezit) vaak onzin uitkraamt. Een paar maanden voor zijn funding secured-tweet had hij als aprilgrap bijvoorbeeld nog getweet dat Tesla failliet was.

Tesla Goes Bankrupt

Palo Alto, California, April 1, 2018 -- Despite intense efforts to raise money, including a last-ditch mass sale of Easter Eggs, we are sad to report that Tesla has gone completely and totally bankrupt. So bankrupt, you can't believe it. — Elon Musk (@elonmusk) 1 april 2018

Was het anders gelopen met een ernstige ceo, vroeg Bloomberg-columnist Matt Levine zich deze week af. Wat als Tim Cook in 2018 een persbericht had uitgestuurd, waarin hij had gezegd dat Apple eraan dacht om Tesla te kopen tegen een prijs van 420 dollar per aandeel, en dat de financiering al geregeld was? ‘De koers van Tesla was dan naar pakweg 410 dollar gestegen’, meent Levine, ‘want mensen geloven niet dat Tim Cook de hele dag onzin zit te verkondigen in persberichten.’

Betekent dit dat de regels die gelden voor Cook, en bij uitbreiding elke ceo van een beursgenoteerd bedrijf, niet van toepassing zijn op Musk? Daar had hoogleraar recht aan de University of Michigan Law School Adam Pritchard wel een mening over. ‘Elon is de enige die op deze manier communiceert over zijn bedrijf. Hij is onverbeterlijk. Ik denk niet dat zijn gedrag nog kan worden bijgestuurd. Er is gewoon een te lange staat van dienst van te veel kattenkwaad.’

Slotsom: niemand kan in het hoofd kijken om te achterhalen wat Musk oprecht denkt en overweegt, maar wees bijzonder voorzichtig om te handelen op basis van wat hij insinueert.