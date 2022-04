Elon Musk: briljante ondernemer, genadeloze Twitter-trol

Elon Musk (rechts) in maart bij de opening van een Tesla-fabriek in Berlijn. Beeld Patrick Pleul/dpa-Zentralbild PO

Elon Musk denkt zo hard na dat hij elke dag met hoofdpijn naar bed gaat, zei hij ooit tegen een werknemer van Tesla. Dezelfde werknemer kreeg een pinnige e-mail van de ceo van de elektrische-autobouwer omdat hij niet was komen opdagen voor een bijeenkomst. De werknemer wilde de bevalling van zijn kind meemaken. ‘Dat is geen excuus’, tikte Musk. ‘Ik ben extreem ontgoocheld. Je moet uitzoeken wat je prioriteiten zijn. We zijn de wereld aan het veranderen en geschiedenis aan het schrijven, en je zet je daarvoor in of niet.’

Het is niet dat Musk geen empathie heeft, schreef Ashlee Vance in zijn Musk-biografie uit 2015, maar het is met de mensensoort, niet met mensen. De inspanningen zijn groot, de doelstellingen groots, want Musk droomt niet in het klein. Het voorbeeld bij uitstek is Tesla. Musk deed het bedrijfje waar hij 2003 instapte uitgroeien tot ’s werelds meest waardevolle autofabrikant.

Zijn liefde voor elektrische auto’s is des te opmerkelijker omdat de Zuid-Afrikaans-Canadees-Amerikaanse ondernemer (50) enkele jaren eerder nog met een McLaren F1 de ultieme brandstofauto had gekocht. Het geld daarvoor kwam van internetbedrijven die hij had opgericht of uitgebouwd, waaronder betaaldienst PayPal. Lang kon hij niet genieten van zijn dure speeltje. Hoewel Musk verhalen had gelezen over mensen die plots rijk worden, een sportauto kopen en vervolgens crashen, wist hij zeker dat hem dat nooit zou overkomen. Toen hij de McLaren in de prak reed – met naast hem PayPal-oprichter Peter Thiel – was de auto dan ook niet verzekerd.

Kleinzerig

Zijn branie en geloof in eigen kunnen zijn legendarisch, en de briljante ondernemer maakt het ook vaak waar. Musk wil met Tesla de wereld duurzamer maken, met ruimtevaartbedrijf SpaceX Mars koloniseren, met Neuralink hersenen hacken en met tunnelbedrijf The Boring Company futuristisch ondergronds buistransport mogelijk maken. En nu gaat hij dus de democratie en vrijheid van meningsuiting veiligstellen met alleenheerschappij over Twitter. Hoe dat met elkaar te verzoenen valt, legt hij niet uit. Behalve dat zelfs zijn ‘scherpste critici’ welkom blijven op zijn binnenkort persoonlijke sociale medium.

Dat betekent niet dat de critici daar niets te vrezen hebben. Voor een man met zulke grote ideeën kan Musk heel kleinzerig uit de hoek komen. Vaak juist op het digitale dorpsplein waar hij 80 miljoen volgers heeft. Toen in 2018 twaalf Thaise voetballertjes en hun coach kwamen vast te zitten in een ondergelopen grot, bood Musk aan om met een mini-onderzeeër te hulp te schieten. ‘Een reclamestunt’, zei duiker Vernon Unsworth, die bij de reddingsoperatie betrokken was. Hij voegde er nog aan toe dat Musk ‘zijn duikboot mocht steken waar het pijn doet’.

Dat liet Musk zich niet zomaar zeggen. In een reeks tweets noemde hij de Brit onder meer ‘pedo guy’. ‘Wat Unsworth zei, was fout en beledigend, dus beledigde ik hem terug’, zei Musk daarover in de rechtszaak die de duiker wegens de lasterlijke beschuldiging had aangespannen, maar verloor. Musk moest in de rechtszaal wel toegeven dat hij 52 duizend dollar had betaald aan ‘een privédetective’ voor bezwarende informatie over Unsworth. Het bleek achteraf om een oplichter te gaan.

Ook de mensen die voor Musk werken, ontsnappen niet aan zijn eigenwaan en grillen. Vance beschrijft hoe de ingenieurs van SpaceX telkens in woede ontstaken als Musk beweerde dat hij de Falcon-raket min of meer eigenhandig had ontworpen. Musk legt de fouten ook graag elders. Zo werden veel goede ingenieurs de laan uitgestuurd voor dingen die fout waren gelopen, maar waar zij zelf niets mee te maken hadden. ‘De kus des doods was aantonen dat Elon fout zat over iets’, aldus Vance.

Botsen met beleggers

Ook beleggers moeten niet te veel lastige vragen stellen. Als je geen hinder wilt hebben van geldschieters, moet je er ook geen geld aan vragen, luidt een beurswijsheid. Musk ziet dat anders. Hij wil geen hinder, maar wel het geld. Dat leidt tot ongemakkelijke situaties. Zo onderbrak hij in 2018 in een conferencecall met analisten zijn eigen financiële directeur, toen die een moeilijke vraag probeerde te beantwoorden over de kapitaalinvesteringen van Tesla. ‘Volgende vraag. Saaie, idiote vragen zijn niet cool.’

Beleggers die het aandurven te speculeren op een koersdaling van Tesla, kunnen ook op vileine woorden rekenen. Musk omschreef deze zogeheten shorters weinig verfijnd als ‘klootzakken die ons willen zien doodgaan’.

Een van die klootzakken is Bill Gates, bleek dit weekend. De Microsoft-oprichter had Musk eerder via een tekstbericht benaderd om te praten over liefdadigheid, maar kreeg nul op het rekest na de vraag of hij nog altijd een shortpositie had van een half miljard dollar op Tesla. Ja, zei Gates. Dan kan ik je filantropie op het gebied van klimaatverandering niet serieus nemen, stuurde Musk terug. ‘Tesla is het bedrijf dat het meeste doet om klimaatverandering op te lossen.’ En in zijn kleinzerigheid vergeleek hij Bill Gates in een tweet met een zwangere man.

in case u need to lose a boner fast pic.twitter.com/fcHiaXKCJi — Elon Musk (@elonmusk) 23 april 2022

Boete

Het zijn niet alleen de regels van de goede smaak die Musk vlotjes met de voeten treedt. Hetzelfde geldt voor formele regels, die soms alleen voor anderen lijken te gelden. Toen de staat Californië in 2020 bepaalde dat de Tesla-fabriek omwille van de coronapandemie dicht moest, lapte Musk dat aan zijn laars. ‘Als iemand wordt gearresteerd, vraag ik alleen maar dat ik het ben’, tweette hij. Uit rancune verhuisde hij de fabriek later naar Texas.

Zo zijn er nog talloze voorbeelden. Bestuurders mogen niet liegen dat ze genoeg financiering hebben gevonden om hun bedrijf van de beurs te halen, maar Musk mag dat wel, vindt Musk. Daar denkt de Amerikaanse toezichthouder SEC anders over. Die legde hem na die leugen over Tesla uit 2018 een boete op en bepaalde dat Musk koersgevoelige tweets voortaan moest laten nalezen door advocaten. Iets waar hij zich overigens niet aan houdt.

Dat in het universum van Musk één persoon centraal staat, mag blijken uit zijn stervenswens. Niet hoe, maar waar: op Mars. ‘Als ik 70 of zo ben, wil ik ernaartoe en dan gewoon blijven. Als mijn vrouw en ik een stel kinderen hebben, dan zal zij waarschijnlijk bij hen op aarde blijven.’