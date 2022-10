Elke topman zijn eigen reorganisatie: hoe Philips blijft krimpen

In de jaren zeventig was Philips een kolos van een conglomeraat met 412 duizend werknemers. Vijftig jaar later is het bedrijf grotendeels ontmanteld. De geschiedenis van Philips aan de hand van vijf topmannen, die eensgezind dezelfde managementstrategie toepassen: sanering.

In januari 1986 financierde Philips voor veertig schrijvende journalisten – van regionale kranten, opiniebladen en beleggingsbladen tot NRC, FD, De Telegraaf en deze krant – een reis door het Verre Oosten. Alles werd uit de kast gehaald. De pers werd ondergebracht in vijfsterrenhotels in Tokio, Taipeh en Singapore. Ze kregen toegang tot ministers, premiers en de ceo’s van de grote elektronicaproducenten en chipsproducenten waarmee Philips op dat moment concurreerde.

Het doel was duidelijk. Philips wilde de dreiging laten zien van Japan en de Aziatische tijgers die de westerse elektronische industrie naar de kroon staken. Zij konden niet alleen goedkoper produceren, ze waren ook innovatiever. Ze genoten de steun van hun regeringen die markten afschermden, terwijl de Europese markt open lag. Ze hadden geen last van vakbonden. Ze beschikten over een arbeidsleger dat tot het gaatje wilde gaan. Dat kon in zes maanden een videorecorder zoals VHS en Betamax ontwikkelen, terwijl Philips voor zijn Video 2000 bijna twee jaar nodig had. Zij konden met één werknemer produceren waar Philips twee werknemers voor nodig had.

Zwanenzang

In 1983 en 1984 was de divisie consumentenelektronica al diep in de rode cijfers geraakt. Philips vond zichzelf technisch superieur, maar kon niet op tegen de marketingkracht van de gezamenlijke Japanse elektronica-industrie (Sony, Toshiba, Matsushita en de merken Panasonic en JVC, Sharp en Hitachi). Maar als bedenker van het cassettebandje, de videocassette, de cd en dvd wilde Philips niet meteen de handdoek in de ring gooien. Meer dan een halve eeuw lang waren radio’s, televisies en hifi de grote winstmakers van het concern geweest.

Het uitje voor de journalisten was de zwanenzang van toenmalig bestuursvoorzitter Wisse Dekker, die vond dat Nederland en Europa wakker moesten worden geschud. Desnoods moest de politiek maar in actie komen. Maar de politiek koesterde vooral de luchtvaart (KLM, Fokker), de scheepsbouw (RSV) en de staalindustrie (Hoogovens). Philips was zo groot en complex, dat ging Den Haag boven de pet. Geen minister wilde daar de vrijhandel voor opgeven.

Die nerds uit Delft en Eindhoven

In Eindhoven zelf was er nog altijd de ambitie om software te ontwikkelen, pc’s te fabriceren, kerncentrales te bouwen en netwerken aan te leggen. Er was een NatLab dat de vrije hand had om met onbeperkte middelen research te doen. Fundamentele research kon alleen in een conglomeraat met talrijke producten, omdat niemand wist waar het werk van al die nerds uit Delft en Eindhoven toe zou leiden.

Wijlen Bob van Tol, die toen op het NatLab werkte, zei in 2018 in de Volkskrant: ‘Philips was vóór die tijd een saamhorige groep van innovatieve technici die in de cultuur van een familiebedrijf alle ruimte kregen. Vanaf eind jaren zeventig veranderde Philips stapje voor stapje van een technologisch gedreven onderneming in een op winst gerichte verkoopmaatschappij. Tot dan toe had Philips twaalf divisies met een eigen beleid. Die bepaalden allemaal hun eigen beleid. Het ging fout toen de raad van bestuur zich ging bemoeien met wat er in de divisies gebeurde. Zonder de technische inzichten konden al die divisies niet worden aangestuurd. Het resultaat was dat besloten werd onderdelen af te stoten. Het gevolg was dat er steeds minder geïnvesteerd werd in technologische ontwikkeling. De commerciële directeuren werden belangrijker dan de technische.’

Van glasfabriek tot golfkarton

Midden jaren zeventig was Philips een ongekende kolos met 412 duizend werknemers – een omvang die geen enkel bedrijf in Nederlandse geschiedenis ooit had gehad of zou hebben. ‘De gloeilampenfabriek in het zuiden van het land’, zoals het liefkozend werd genoemd, deed alles zelf. Het was geen pak spaghetti, zoals Boonstra het noemde, maar een totale pastafabriek.

Dat was sinds de oprichting in 1891 de bedrijfscultuur. In 1915 werd al een gasfabriek opgericht om houdbaarheid gloeilampen te verlengen, een jaar later een glasfabriek voor die gloeilampen, twee jaar later een metaalfabriek en weer een jaar later een golfkartonfabriek om zelf verpakkingsmateriaal te produceren. Er kwamen andere afgeleide producten zoals het scheerapparaat en de radio. In 1932 had Philips al meer dan één miljoen radio’s verkocht, in 1982 meer dan 100 miljoen televisies. Liefst 50 jaar liep Philips voorop in de innovatie en produktontwikkeling van beeld en geluid.

Toen met Henk van Riemsdijk in 1977 het laatste familielid uit de top opstapte maakte het concern niet alleen radio’s, televisies en stereotorens maar ook telefoonnetten, machines, farmaceutische producten, wc-brillen, golfkarton, verf, muziekinstrumenten en meubelen. Dochter Polygram was het grootste muzieklabel in de wereld met de hits van Grease en Saturday Night Fever. Onder de professionele managers die daarna kwamen werd het conglomeraat stap voor stap ontmanteld. De enige managementstrategie was saneren. Van bouwen kwam weinig terecht. Of zoals het heette: de pastafabriek werd een bord spaghetti.

Alarm slaan en saneren

Frans van Houten dacht de grote ontmanteling te hebben voltooid. In 2018 zei hij vlak voor de techbeurs IFA in Berlijn tevreden te zijn over de ‘gigantische transformatie’ van elektronicafabrikant tot zorgtechnologiebedrijf. De toekomst was ‘telehealth’, waarbij consumenten en zorgprofessionals continu met elkaar in contact staan, zodat eventuele problemen in een vroeg stadium kunnen worden ontdekt en aangepakt. Hij deed wat de topmannen voor hem deden: alarm slaan, saneren en dan zeggen dat het goed is.

Wie op de beurs staat genoteerd, kan ook helemaal geen conglomeraat meer zijn. De lange termijnaandeelhouder van de jaren zeventig heeft afgedaan. De nieuwe generatie aandeelhouders, zoals hedgefondsen, wil snel geld. Als Philips zelf niet had ontmanteld, had de financiële markt het wel gedaan.

De nieuwe topman Roy Jakobs gaat evenals zijn zeven voorgangers schoon schip maken. Er zijn met 79 duizend werknemers nog te veel mensen. ‘Het is een heel serieuze situatie. Die realiteit moeten we onder ogen zien. We zitten in een crisis en we moeten niet doorgaan op de manier waarop we dat nu doen.’ Wisse Dekker had het kunnen zeggen, Jan Timmer of Gerard Kleisterlee. De beurskoers van Philips is dit jaar 70 procent gedaald. ‘We zijn significant gedaald in beurswaarde en we staan nu op een kwetsbare koers’, aldus Jakobs in een interview met het Eindhovens Dagblad.

Maar ook hij zal moeten accepteren dat bedrijven, ook met visionaire leiders, nu eenmaal altijd achter de feiten aanlopen.

De grote reorganisaties

De saneringsslagen van de jaren zeventig en tachtig De grote reorganisaties beginnen in 1977, wanneer Nico Rodenburg als president het stokje overneemt van jonkheer Henk van Riemsdijk, die met een dochter van Anton Philips is getrouwd. Het mislukken van Video 2000 en de toenemende concurrentie leidt tot sluiting van fabrieken. De farmaceutische tak Philips Duphar wordt aan het Belgische bedrijf Solvay verkocht en chemische activiteiten aan Harrisons & Crossfield. In 1981 wordt hij opgevolgd door Wisse Dekker die de lasactiviteiten, kabelbedrijven NKF en Draka en meubelfabriek Baker, Knapp & Tubbs verkoopt. Er gaat een streep door de ontwikkeling van computers. De volgende president Cor van der Klugt verkoopt vanaf 1986 de witgoedactiviteiten (wasmachines, koelkasten) onder een joint venture met Whirlpool. De bedrijven op het gebied van defensiesystemen (Holland Signaal) gaan naar Thomson-CSF en de gasfabriek wordt verkocht aan Air Liquide.

Jan Timmer

Jan Timmer 1990-1996 Orkaan Gilbert, zoals de bijnaam van Jan Timmer luidt, haalt de bezem door alle bedrijven en managementlagen. Zijn operatie Centurion gaat gepaard met de grootste ontslagronde in de geschiedenis van Philips. In totaal verliezen 50 duizend mensen hun baan. Onder Timmer worden voor het laatst nieuwe vindingen gelanceerd als de digitale cassette en de cd-i. Het enige echte succes is het samen met Douwe Egberts ontwikkelde koffieapparaat Senseo.

Cor Boonstra

Cor Boonstra 1996-2001 Onder de slogan Let’s make things better een bord spaghetti, trekt Boonstra Philips terug uit de sportzender Sport7, stoot videoketen Videoland af, snijdt de banden met het Duitse Grundig door. Hij verkoopt als klap op de vuurpijl film- en muziekmaatschappij Polygram, omdat volgens Boonstra op kaskrakers, als Four Weddings and a Funeral en Trainspotting, geen beleid kan worden gevoerd. Verder worden de autoradio’s, weegschalen, telefoons, batterijen, ASML, en kabelbedrijf UPC afgestoten. BSO Origin, inmiddels uitgegroeid tot Europa’s grootste softwarehuis, wordt samengevoegd met Franse Atos. Hij verhuist het hoofdkantoor van Philips naar Amsterdam.

Gerard Kleisterlee

Gerard Kleisterlee 2001-2011 Kleisterlee benadrukt de samenhang van de resterende activiteiten, die in zijn ogen essentieel zijn ter bevordering van het functioneren van het geheel. Maar hij verkoopt de divisie componenten: de fabricage van lcd-schermen, beeldbuizen, diskdrives en monitors. En daarna gaat ook de productie van chips voor elektronica (auto’s, televisies, telefoons en computers) eruit – dertig jaar lang een van de pijlers van het bedrijf. Op de valreep verkoopt Kleisterlee de televisietak aan het Chinese TPV. Wat resteert, na tien jaar van zijn bewind, zijn drie onderdelen: Lighting (licht), Health Care (zorgtechnologie) en Consumer Lifestyle (consumentenproducten).

Frans van Houten

Frans van Houten 2011-2022 Van Houten reduceert de drie resterende onderdelen (Licht, Medische Systemen en Consumentenproducten) tot één: zorgtechnologie. Philips verkoopt zijn afdelingen voor audio, video en accessoires aan het Japanse Funai. De lichtdivisie wordt in 2016 verzelfstandigd als Signify. En uiteindelijk gaan ook de koffiezetters, stofzuigers en strijkijzers de deur uit.

Roy Jakobs