Elk bedrijf met AI-koorts wil de chips van Nvidia, dat hallucinante winsten maakt

De financiële markten keken al dagen gespannen uit naar de kwartaalcijfers van het Amerikaanse Nvidia, dat tegenwoordig dankzij zijn geavanceerde AI-chips geldt als ‘the hottest thing’ in tech. De chipmaker is een graadmeter voor de hele AI-industrie en daarmee de totale techwereld. Nadert de AI-hype al zijn hoogtepunt, of zijn we daar nog lang niet?

De verwachtingen waren al hooggespannen, maar de uiteindelijke resultaten die Nvidia woensdag bekendmaakte zijn nog beter dan verwacht. Het zijn hallucinante cijfers: afgelopen kwartaal steeg de omzet tot een record van 13,5 miljard dollar. Dat is het dubbele van de omzet in dezelfde periode vorig jaar. Verder vernegenvoudigde de nettowinst ruimschoots, tot bijna 6,2 miljard dollar.

Over de auteur

Laurens Verhagen schrijft voor de Volkskrant over technologie, internet en kunstmatige intelligentie. Daarvoor was hij onder andere hoofdredacteur van nu.nl.

Nvidia werd ooit groot dankzij de game-industrie. Voor het spelen van games voldoet een gewone processor niet, maar zijn er zogenoemde gpu’s (graphics processing units) nodig. Deze zijn speciaal ontworpen om grafische afbeeldingen soepel te kunnen weergeven en om heel veel rekentaken tegelijk uit te voeren.

Een H100-chip kost tienduizenden dollars

Nog steeds maakt Nvidia producten voor de game-industrie, maar inmiddels is die tak totaal overvleugeld door wat het concern voor de AI-markt maakt. ‘Een nieuw computertijdperk is begonnen’, verklaarde oprichter en topman Jensen Huang de almaar groeiende vraag. Volgens hem maken bedrijven overal ter wereld de overstap naar AI-toepassingen.

Het goede nieuws voor Huang: of het nu om Elon Musks AI-bedrijf, Google of ChatGPT-maker OpenAI gaat, iedereen wil de peperdure AI-chips van Nvidia om zijn modellen te trainen. De vraag is inmiddels zo hoog dat er grote tekorten zijn: de fabrieken van toeleverancier TSMC in Taiwan draaien overuren, maar kunnen nog altijd niet aan de vraag voldoen.

Het leidt allemaal tot hoge prijzen: de H100 AI-chip van Nvidia kost tienduizenden dollars. En tot gigantische koerswinsten. De beurswaarde van Nvidia steeg dit jaar al met meer dan 200 procent, waarmee het bedrijf inmiddels ruim boven de magische grens van duizend miljard dollar aan totale waarde zit.

Wat zijn AI-chips?

In de basis zijn de AI-chips die Nvidia maakt niet eens zo heel veel anders dan de ‘gewone’ gpu’s die voor games worden ingezet, zegt Bram Nauta, hoogleraar chipontwerp aan de Universiteit Twente.

Een normale processor (cpu) in bijvoorbeeld een thuiscomputer kan heel veel verschillende taken uitvoeren, van het afspelen van video’s en muziek tot photoshoppen. Die veelzijdigheid komt echter met een belangrijk nadeel: ze zijn langzaam en vreten energie. Nauta: ‘Vergelijk het met een lange en complexe boodschappenlijst met producten uit verschillende winkels. De cpu komt uiteindelijk wel thuis met die boodschappen, maar doet er lang over.’

Bakken met energie

De klassieke gpu is maar geschikt voor één taak: berekeningen uitvoeren zodat de kunstmatige pixelomgeving van bijvoorbeeld een racespel goed en soepel op het scherm wordt weergegeven. ‘Het zijn simpele berekeningen, maar wel op basis van heel veel data. Zo’n gpu kan één trucje, maar wel heel snel en zuinig.’

Bij AI gaat het om hetzelfde principe: simpele berekeningen met grote hoeveelheden gegevens. ‘Het rekenen dat nodig is voor het trainen van AI-modellen, kost bakken vol energie’, zegt Nauta. ‘Vandaar dat bedrijven op zoek zijn naar de efficiëntste chips op dit gebied.’

Voorsprong van Nvidia

Nvidia heeft op dit punt een grote voorsprong op de concurrentie. Niet alleen maakt het concern AI-chips, ook de gespecialiseerde computers waar ze onderdeel van zijn, software en diensten. Eigenlijk een totaalpakket voor iedereen die iets wil doen met AI.

Er zijn ook andere bedrijven die proberen een deel van deze lucratieve markt in te nemen, zoals IBM, AMD of Google, maar op dit moment is Nvidia zo’n beetje alleenheerser met een marktaandeel in de markt voor AI-chips van meer dan 70 procent. ‘Klanten wachten liever anderhalf jaar op een Nvidia-systeem dan een beschikbaar product van een concurrent aan te schaffen’, aldus een analist in The New York Times.

Deels is de huidige positie gewoon geluk, zegt Nauta: ‘Nvidia heeft de mazzel dat het al ervaring had met het maken van gpu’s.’

Niet alleen maar geluk

Maar dat is niet het hele verhaal. Huang besloot al lang geleden dat zijn bedrijf zich helemaal op kunstmatige intelligentie moest richten. Huang had het lef en de visie om hier groot op in te zetten, aldus Nauta. De Nvidia-topman ziet de huidige AI-revolutie als de grootste binnen de computerindustrie sinds zestig jaar. Nvidia besloot al zijn producten vanaf nul opnieuw te ontwerpen, alles met het oog op AI.

Terwijl concurrerende bedrijven als Intel en AMD wanhopig proberen aan te haken, stoomt Nvidia door en blijft de motor achter de AI-revolutie. Het bedrijf verwacht de komende maanden alleen nog maar verder te groeien dankzij de grote vraag naar techniek voor AI-toepassingen. In de komende drie maanden rekent Nvidia op ongeveer 16 miljard dollar omzet, opnieuw meer dan analisten voor mogelijk hielden.