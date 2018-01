Eline wordt aangerand tijdens haar vakantie. De reactie van reisbureau Tui 'past meer bij een defecte douche'

Ook gemangeld door bedrijf of overheid? Mail uw ervaring naar kastjemuur@volkskrant.nl

De mogelijkheid tot aangifte is wel besproken, maar volgens Eline is dat haar impliciet afgeraden. 'De reisleiding vertelde mij dat ik in afwachting van de rechtszaak misschien wel maanden in Turkije zou moeten blijven.' Maar die informatie klopt niet, blijkt nu. Volgens twee Turkse juristen mogen slachtoffers van misdrijven gewoon naar huis.



Eline's contact met de reisleiding in Fethiye verloopt na het eerste gesprek alleen nog via sms. Vlak na de vakantie neemt Tui nog één keer op eigen initiatief telefonisch contact op met Eline. Ook krijgt zij een reischeque toegestuurd van 200 euro.



'De procedure die de reisorganisatie heeft gevolgd, past meer bij een klachtafhandeling van bijvoorbeeld een defecte douche', zegt klinisch psycholoog Agnes van Minnen, die een boek schreef over herstel na seksueel misbruik. 'Ze had in ieder geval doorverwezen moeten worden naar de huisarts of naar slachtofferhulp.'



Ook zou niet de klantenservice, maar een vertrouwenspersoon na de reis contact moeten hebben met Eline, zegt Van Minnen. 'Bovendien was het voor de verwerking goed geweest als zij op de hoogte was gehouden van de maatregelen die zijn genomen om dit in de toekomst te voorkomen.'



Maar Eline is niet teruggebeld, ondanks meerdere verzoeken aan de klantenservice. En hoewel Tui in een eerste reactie stelt dat slachtoffers 'altijd worden doorverwezen naar slachtofferhulp', is dit volgens Eline nooit gebeurd.