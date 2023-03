Elektrischebussenbouwer Ebusco worstelt met naschokken van corona

Werknemers van Ebusco zijn bezig met de assemblage van een bus. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

Ebusco (Electric Bus Company) worstelt naar eigen zeggen nog altijd met de naweeën van de coronapandemie, die aanvoerlijnen in het ongerede bracht. De levering van nieuwe bussen liep hierdoor vertraging op. Ook de gestegen rente speelt het relatief jonge bedrijf parten.

Voor het nieuwste model, de 3.0, kampte Ebusco met een tekort aan onderdelen, waardoor bussen soms uit de productielijn gehaald moesten worden. Ook hoge transportprijzen en coronaproblemen in China, waar veel onderdelen vandaan komen, deed de bedrijfsvoering geen goed.

‘We worden geconfronteerd met aanhoudende geopolitieke onzekerheid en wereldwijde leveringsbeperkingen', zei directeur en oprichter Peter Bijvelds in een toelichting op de cijfers. Bijvelds noemt ook het vinden van geschikt personeel een uitdaging.

Goed nieuws had het bedrijf uit Deurne woensdag ook. Zo is de orderportefeuille flink gegroeid, van 325 begin vorig jaar naar 1.474 e-bussen nu. Ebusco ontving de grootste order uit zijn bestaan, voor maximaal achthonderd bussen van het Duitse ov-bedrijf Deutsche Bahn.

Ook de 3.0 lijkt in trek. Daarvan staan er nu 388 in de orderboeken, met onder meer een order voor 63 bussen voor vervoerder Qbuzz. Ebusco wil over vijf jaar op een productie zitten van drieduizend emissievrije bussen per jaar. Het bedrijf bouwt een fabriek in het Franse Rouen om de productiegroei te kunnen realiseren.

De Europese markt voor emissievrije bussen groeit eveneens als kool: vorig jaar steeg het aantal geregistreerde e-bussen met ruim een kwart. De markt waarin het Brabantse bedrijf opereert, biedt de komende twee jaar kans op 4.744 e-bestellingen, denkt de leiding.

Beleggers waren niet tevreden met de resultaten en vooruitzichten: het aandeel Ebusco daalde met 8 procent. Toen het bedrijf naar de beurs ging, was de koers ruim 23 euro. Daarvan was woensdag minder dan een tientje over.