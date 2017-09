Elektrisch is het toverwoord op de autobeurs in Frankfurt - net als 'de Tesla-killer'

Elektrische modellen

Fabrikanten, van wie slechts een enkeling nog een mooie toekomst ziet voor de dieselmotor, hebben twee jaar later het roer omgegooid. In Frankfurt tonen ze dat het ook hun nu menens is: op deze editie van de IAA is het elektrisch wat de klok slaat. Zo kondigt VW aan dat het in 2025 tachtig volledig elektrische modellen wil hebben - ruim meer dan de eerder verkondigde dertig. Het concern, nog altijd herstellende van de miljarden kostende dieselsjoemel, steekt 20 miljard euro in nieuwe modellen en 50 miljard in accu's. Rond het decennium moet er een elektrische VW zijn die vergelijkbaar is met de Golf en die 600 kilometer ver reikt op een acculading.



Ook anderen hebben het elektrische licht gezien: BMW komt in 2019 met een e-Mini en een jaar later met een nog onbekend 'volledig elektrisch massamodel'. Het concern uit München belooft halverwege het volgend decennium twaalf e-auto's. Mercedes-Benz presenteerde dinsdag een waterstofauto en verklaarde voor al zijn modellen in 2022 een elektromotor aan te bieden, met tien volledig elektrische auto's. Volvo kwam eerder met een vergelijkbare mededeling.