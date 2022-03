Ekoplaza en Marqt gaan statiegeldblikjes inzamelen

Een klant doet boodschappen in een filiaal van Ekoplaza. Beeld ANP

De twee supermarktketens slaan met dit besluit een andere weg in dan de meeste supermarkten, die een inzameling in hun winkels niet zien zitten. Het zou ruimte en geld kosten, maar ook wat betreft hygiëne de nodige uitdagingen opleveren. Stichting Afvalfonds Verpakkingen maakte in december bekend een landelijk netwerk aan circulaire hubs op te willen zetten, waar de statiegeldblikjes kunnen worden ingeleverd. Deze zouden buiten supermarktens komen te staan, zodat blikjes ook buiten openingstijden ingeleverd kunnen worden. Het gaat om een netwerk van drieduizend hubs, waarvan driehonderd innamepunten op onder andere tankstations en vijf- tot tienduizend vrijwillige innamepunten, zoals lokale sportverenigingen.

Gemeenten zijn geen voorstander van het plan om de inzamelpunten in de openbare ruimte te plaatsen. Zij vragen zich af wie de verantwoordelijkheid draagt voor het schoonhouden van de punten en wat er gebeurt als blikjes niet ingenomen worden of wanneer er een storing is. Onafhankelijk adviesbureau Eunomia, dat zich richt op duurzaamheid, kwam eerder al tot de conclusie dat het idee van Stichting Afvalfonds Verpakkingen te gebruiksonvriendelijk is om de beoogde 90 procent gescheiden-inzameldoelstelling te behalen. ‘Het onderzoek heeft aangetoond dat een consumentvriendelijk plan het beste effect heeft’, zegt IJzerman.