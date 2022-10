Eindigt Philips in een sterfhuis?

Philips is op de beurs nog 11 miljard euro waard, een fractie vergeleken met de 190 miljard van voormalig dochter ASML. Een overnamebod van 15 miljard euro lijkt voldoende om de aandeelhouders te bewegen hun stukken te verkopen en het fonds van de beurs te halen. Ruim 95 procent van aandelen is in handen van buitenlandse opportunisten die uit zijn op snelle winsten.

Alles wat dan nog resteert, is de merknaam Philips. Deze zal nog wel enige tijd voortbestaan op koffiemachines, stofzuigers en televisies die gemaakt worden door Chinezen.

Het geluk voor het management is dat concurrenten zich achter de oren krabben voordat ze een bod doen. Zelfs aasgieren duiken niet meteen op deze gewonde prooi. Philips is een giftig hapje. Niemand weet hoe hoog de schadeclaims uitvallen als gevolg van de fouten met de slaapapneu-en beademingsapparatuur. Wie het hele bedrijf opkoopt, krijgt ook automatisch de schadeclaims. De ervaring van Bayer met de overname van Monsanto, producent van het schadelijke bestrijdingsmiddel Roundup, is leerzaam geweest.

Het is commercieel waarschijnlijk slimmer gewoon te wachten op een bankroet. Dan kunnen de gezonde brokstukken uit een sterfhuis worden gepikt en eindigen de claims bij de curator.

De nieuwe topman Roy Jakobs probeert het onheilsscenario af te wenden met een sanering. In het overlevingsplan worden 4.000 mensen op straat gezet, van wie 800 in Nederland. Dat moet volgend jaar al 300 miljoen euro kostenbesparing opleveren.

In vergelijking met operatie Centurion van Jan Timmer, die tussen 1990 en 1996 50 duizend Philips-mensen hun baan kostte, is het klein bier. Maar het concern is ook vele malen kleiner. Orkaan Gilbert is afgezwakt tot een storm, maar Philips staat ook veel wankeler op zijn benen dan begin jaren negentig. Er is niets meer te verkopen.

Dat Philips op omvallen staat, is te wijten aan de riskante keuze die Jakobs’ voorganger Van Houten heeft gemaakt met een volledige concentratie op medische technologie. Hij had daar toen zijn redenen voor. Het was een groeimarkt in de vergrijzende wereld. En de apparatuur was zo complex dat Aziatische concurrenten hier niet zo snel goedkope alternatieven tegenover konden zetten, zoals bij televisies.

Maar de strategie pakte verkeerd uit. Bij de productie van medische technologie kunnen fouten, zelfs foutjes, fataal zijn. Daar is te weinig bij stilgestaan. Als er wat misgaat met een televisie komt er een monteur die de kabeltjes vernieuwt. Desnoods wordt de apparatuur teruggenomen. Het verknalt het kijkgenot, maar de kijker ondervindt er geen blijvende gevolgen van. Maar als er bij een medisch product wat misgaat, kan het tot permanente gezondheidsschade leiden. Met het terugnemen en repareren van de apparatuur is het leed niet geleden.

Philips moet nu miljarden reserveren voor schadeclaims. Of het moet zich opmaken voor jarenlange procedures, niet alleen van mensen die zeggen gezondheidsschade te hebben geleden maar ook van beleggers die het aandeel hebben zien imploderen. Beide groepen beschuldigen de Philips-leiding van verwijtbaar handelen.

Als ze gelijk krijgen, is 11 miljard euro nog best veel.