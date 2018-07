Nieuws Handelsoorlog

Eindhovense chipfabrikant NXP lijkt slachtoffer handelsoorlog China-VS: miljardenovername gaat niet door

Kort nadat Trump en Juncker hun handelswapens woensdag hadden neergelegd, leek die andere handelsoorlog waar de VS in zijn verwikkeld een slachtoffer van formaat te eisen. De Chinese toezichthouder gaf kort voor de deadline geen goedkeuring voor de miljardenovername van het Nederlandse NXP Semiconductors door het Amerikaanse Qualcomm. Reden voor de techreus om het aanbod donderdag in te trekken.