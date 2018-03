Eindhoven wil lokale vliegtaks invoeren, tickets één euro duurder

Eerst Europese afspraken maken

Luchtvaarteconomen -en juristen denken dat invoering van een lokale vliegtaks nog een hele opgave gaat worden. Maar Eindhoven is zeker niet kansloos, zegt luchtvaarteconoom Eric Pels van de Vrije Universiteit in Amsterdam. 'Als je zo'n bedragje ergens in je luchthaventarieven verwerkt, als toeristenbelasting of zoiets, staan de internationale regels het niet in de weg.'



Initiatiefnemer Rik Thijs erkent dat zijn voorstel als 'symboolpolitiek' kan worden gezien, maar heeft daar geen boodschap aan. 'Een luchthaven wordt altijd als een regulier commercieel bedrijf neergezet dat je niet met heffingen lastig moet vallen. Onzin, onze luchthaven is in handen van een gemeente, een provincie en een bedrijf waar de Staat in zit.'



Een vliegtaks van één euro is heel bescheiden, zegt ook Thijs, die er aan toevoegt: 'Ik ben niet blind voor politieke en economische realiteit. Als we er een fors bedrag op willen leggen, komt de hele machinerie tegen een taks weer in beweging.'