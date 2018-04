Eindhoven groeit economisch bijna net zo snel als China, maar Groningen krimpt

'We zijn de geletruidrager als het gaat om de Nederlandse economie', zei de Eindhovense burgervader John Jorritsma vanmorgen op Omroep Brabant. 'Naast een sportieve prestatie, zoals die van PSV, hebben we ook deze klapper.'



Eindhoven troefde volgens de cijfers van het CBS daarmee de vier grote steden opnieuw af. Al jaren lukt het Eindhoven met zijn high-techcampus en brainport de andere regio's voor te blijven in de groei. Maandag kwam het zorgtechnologiebedrijf Philips met beter dan verwachte cijfers. Chipsmachinefabrikant ASML is al jaren het nieuwe visitekaartje van Nederland. Naast de industrie groeit ook de zakelijke dienstverlening sterk. Almere dankt de opmars aan de vestiging van veel leasebedrijven.



Van de vier grote steden scoort Amsterdam met een groei van 3,9 procent het hoogst. Dat is vooral te danken aan de hogere verkopen van de detailhandel. Groningen was de enige regio met krimp. De afname was een gevolg van de afname van de aardgaswinning. Ook de naburige regio's Friesland en Drenthe hadden daar last van.