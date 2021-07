Eindelijk op vakantie en dan wacht er weer een akelige verrassing: een peperdure huurauto

Autoverhuurders krijgen steeds weer te maken met een exploderende vraag naar huurauto’s op andere bestemmingen, zegt Europcar-topvrouw Parot. Beeld Getty Images

Branchedeskundigen spreken van de ‘perfecte storm’. Vorig jaar beleefde de autoverhuur een desastreus jaar, omdat vakanties massaal werden afgezegd vanwege lockdowns en reisbeperkingen. De verhuurbedrijven stelden investeringen in hun vloot uit vanwege de terugvallende opbrengsten en verkochten een groot deel van hun auto’s.

Dit jaar trekt de vraag naar huurauto’s weer aan maar speelt een ander probleem op, zeker in Europa, zoals eerder deze week bleek uit een interview met Europcar-topvrouw Caroline Parot in de Financial Times. Mensen boeken hun vakantie kort van tevoren, om er zeker van te zijn dat ze op reis kunnen. Dat betekent een grote toeloop op landen en regio’s die hun grenzen openstellen voor toeristen.

Daardoor krijgen de autoverhuurders steeds weer te maken met een exploderende vraag naar huurauto’s op andere bestemmingen, aldus Parot. ‘Elke keer als er een corridor opengaat vliegt het aantal boekingen omhoog en zijn we in 24 uur uitverkocht.’

Tarieven verdubbeld

‘De vraag naar huurauto’s is vooral groot in landen als Frankrijk, Spanje en Italië’, zegt Henk van den Helder, directeur van Hertz Benelux en voorzitter van de sectie verhuur- en deelautobedrijven van de brancheorganisatie Bovag. ‘Op sommige plekken zijn de tarieven verdubbeld. En zelfs meer.’

Van den Helder wijst erop dat huurauto’s op sommige bestemmingen voor de coronacrisis al spotgoedkoop waren. ‘Toch kun je de prijzen niet blijven verhogen, want dan gaan mensen misschien een ander middel van vervoer zoeken, zoals de trein.’

‘Mensen gaan nu liever met een huurauto op vakantie dan met het vliegtuig’, zegt Paul de Waal, woordvoerder van de brancheorganisatie Bovag. Zo kunnen ze een andere bestemming kiezen als een land weer reisbeperkingen of quarantaineverplichtingen instelt. Of ze kunnen tenminste thuiskomen als het vliegverkeer tot een halt komt, zoals vorig jaar het geval was en in maart miljoenen reizigers in het buitenland vast kwamen te zitten.

Schuiven met de wagenvloot

Europcar probeert lokale tekorten op te lossen door auto’s over te brengen naar plekken waar er meer vraag is. Maar dat kost het bedrijf veel geld en drijft de tarieven omhoog, zegt topvrouw Parot. Voor de Spaanse eilanden zoals Mallorca en Tenerife, niet bereikbaar over de weg, is de aanvoer ingewikkelder. Daar stijgen de prijzen nog harder.

Er kleven ook juridische bezwaren aan het schuiven met de wagenvloot, stelt Van den Helder. ‘En een Spanjaard wil liever niet rijden met een Belgisch kentekennummer.’

Zomaar auto’s erbij kopen is er volgens Van den Helder ook niet bij. De productie van auto’s stokt vanwege het wereldwijde gebrek aan computerchips. De vraag naar tweedehands auto’s is daardoor gestegen en als gevolg daarvan ook de vraag naar nieuwe auto’s.

Autofabrikanten geven er de voorkeur aan om de wagens die ze wel kunnen maken te leveren aan dealers, omdat die bestellingen meer geld in het laatje brengen.

Meer veroorloven

Dat sommige consumenten er geen been in zien om fors meer te betalen is wel te verklaren. Van den Helder: ‘Die redeneren: ik heb vorig jaar niks aan mijn vakantie uitgegeven, dus ik kan we nu wel iets meer veroorloven. Maar de vraag is of ze volgend jaar ook zo nog denken.’

In de Benelux speelt de ‘verhuurgekte’ overigens minder. ‘Wij zijn niet zo afhankelijk van de toeristische markt’, zegt Van den Helder. Hertz verhuurt hier ook aan zakelijke klanten en niet-toeristen. Het aantal boekingen op de Schiphol en andere Nederlandser luchthavens is vorig jaar wel fors teruggelopen. Het herstel duurt langer dan hij had verwacht. ‘Gisteren hebben we op Schiphol 116 auto’s verhuurd. Normaal zijn dat er 400 tot 500.’