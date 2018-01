Eindelijk gelijkspel voor Dirk Scheringa, ceo Eneco onder vuur

Winnaar: Dirk Scheringa (Ex-DSB) - Gelijkspel na vele nederlagen

Dirk Scheringa is terug. Tenminste: in de publiciteit. De in ongenade gevallen voormalig bankier, sportbestuurder en kunstverzamelaar uit Spanbroek mag vijf topshots van De Nederlandsche Bank in een zogenoemd voorlopig getuigenverhoor laten ondervragen over de laatste uren voordat DSB failliet werd verklaard. Daartoe horen drie toenmalige topfunctionarissen van De Nederlandsche Bank, Joanne Kellerman, Jaap Holthuizen en Lex Hoogduin. Zijn advocaat Gerrit-Jan Knoops zal die ondervraging leiden.



Scheringa vermoedt dat iemand loslippig is geweest waardoor het nieuws over het ophanden zijnde faillissement de volgende ochtend in de Volkskrant verscheen en de boel reddeloos verloren was.