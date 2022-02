Einde rit voor de oprichter van Peloton

Mede-oprichter en ceo van Peloton John Foley. Beeld Getty

Elke ochtend begint John Foley de dag met veertig slokjes water, met de hand opgeschept uit de badkamerkraan. Hij drinkt dan tot hij voelt dat hij moet overgeven, vertelde hij in 2020 aan The New York Times. Daarna gaat hij vaak naar zijn tweede badkamer om dat water op een loopband van zijn thuisfitnessketen Peloton er weer uit te zweten.

Sinds woensdag hoeft de 51-jarige Foley zich daarbij minder te haasten, want hij wordt niet meer op kantoor verwacht. Hij is opgestapt als ceo van Peloton, een aanbieder van zogeheten ‘connected fitness’-producten. Klanten betalen niet alleen voor de hometrainer – het fietstoestel kost al snel 1.600 euro – maar krijgen er tegen betaling van een abonnement ook een liveverbinding met een instructeur bij. Tijdens de coronacrisis hield Peloton zo miljoenen Amerikanen thuis fit. Dat betaalde zich ook uit op de beurs: in 2020 werd het aandeel vijf keer zoveel waard.

Mismanagement

Er zijn meerdere verklaringen voor Foley’s vertrek. Zo vindt hij zichzelf geen goede manager. Hij noemde het ook ‘een understatement’ dat hij niets had te betekenen in gesprekken over de financiën van Peloton. Daarnaast sprak hij soms maandenlang niet met de chef technologie, wat op zijn zachtst gezegd opmerkelijk is voor de ceo van een technologiebedrijf.

Het zijn uitspraken van hem uit eerdere interviews die zijn verzameld in een analyse die Blackwells Capital onlangs naar buiten bracht. Daarin klaagt het activistenfonds, dat 5 procent bezit van de aandelen-Peloton, ‘het enorme mismanagement’ bij het bedrijf aan. Het afgelopen jaar is Peloton driekwart van zijn waarde verloren, en daar zou Foley veel schuld aan hebben. Bij zijn afscheid dinsdag zei hij in elk geval daarmee verantwoordelijkheid te nemen voor de belabberde resultaten.

Pijnlijk

Het afgelopen kwartaal leed Peloton 439 miljoen dollar verlies. Foley ging ervan uit dat de sterke groei die is geboekt tijdens de lockdowns ook daarna zou aanhouden. In werkelijkheid bleken veel fitnessfans liever naar de gym te gaan zodra dat opnieuw kon. Door die verkeerde inschatting zit Peloton nu met veel onverkochte toestellen, en moet het scherp in de kosten gaan snijden.

Het succes van de klassieke gym is extra pijnlijk voor Foley omdat Peloton tien jaar geleden juist is ontstaan vanuit het idee dat het beter is om thuis te fitnessen. Door hun kinderen en drukke loopbaan kwamen Foley en zijn echtgenote Jill er niet meer aan toe hun geliefde sportlessen met instructeur te volgen. Dit zou ook thuis moeten kunnen, bedacht Foley. Het idee was geboren, zakenpartners en een crowdfundingcampagne maakten het levensvatbaar.

Foley had al behoorlijk wat managementervaring opgedaan, onder meer bij boekenketen Barnes & Noble, waar hij verantwoordelijk was voor de online verkoop. Hij groeide op in Florida, en draaide jarenlang nachtdiensten in een snoepfabriek om zijn ingenieursstudie aan het Georgia Institute of Technology te betalen. Later ging hij ook nog naar Harvard Business School. Bang om zich in het zweet te werken was hij nooit. Zo verkocht hij in de eerste jaren van Peloton elke zondag zelf zijn fitnesstoestellen in een winkelcentrum in New Jersey.

Probleemtoestellen

Met zijn ontslag komt een eind aan een annus horribilis voor ceo Foley. Peloton kwam vorig jaar in de nesten met zijn loopbanden, nadat een kind was overleden bij een ongeluk met een van die toestellen. Al snel bleek dat de onderneming eerdere klachten en waarschuwingen niet ernstig had genomen, en die zelfs had weggezet als ‘misleidend en onnauwkeurig’. Foley moest door het stof, de probleemtoestellen werden teruggeroepen.

Barry McCarthy, de nieuwe ceo en een voormalig financieel directeur van muziekdienst Spotify en streamingservice Netflix, weet nu wat hem te doen staat: Peloton in topconditie krijgen. Daar horen alvast 2.800 ontslagen bij, ongeveer een vijfde van het personeel. De fitnessinstructeurs – die een jaarsalaris tot soms meer dan 500 duizend dollar krijgen – blijven daarbij buiten schot.

De verwachting onder analisten is dat Peloton na de reorganisatie in de etalage wordt gezet. Veelgenoemde overnamekandidaten zijn Nike en Amazon. Zonder de instemming van Foley zal een verkoop lastig zijn. Met dank aan zijn speciale oprichtersaandelen heeft hij een buitensporig stemgewicht van bijna 40 procent.

Toch zou hij niet a priori tegen een verkoop zijn. ‘Ik heb er alle vertrouwen in dat Barry de juiste persoon is om Peloton naar de volgende groeifase te brengen’, verklaarde Foley dinsdag. Voor de bekendmaking van zijn ontslag was zijn belang zo'n 500 miljoen dollar waard, erna stuurden opgeluchte beleggers het aandeel meteen 12 procent hoger. Dat moet het zure afscheid toch een beetje zoeter hebben gemaakt.

Pelotonfietsen met beeldschermen. Beeld Getty

3 x John Foley



Stofvrij Amerikanen hebben jarenlang miljoenen loopbanden gekocht die uiteindelijk vooral dienden om kledij aan op te hangen of om stof te vergaren, merkt Foley graag op. ‘Ze misten alle sexy dingen die van Peloton een ervaring maken.’ Bovenbaas Hoewel hij opstapt als ceo, blijft Foley nauw betrokken bij Peloton. Hij wordt voorzitter van de raad van commissarissen, tot ongenoegen van activistenfonds Blackwells Capital. Dat vindt dat Foley ook daar nog te veel kwaad kan doen. Echtgenote Foley kreeg kritiek omdat hij zijn vrouw Jill had aangenomen als hoofd van de kledingafdeling. Na zijn ontslag maakte zij bekend het ook voor bekeken te houden.