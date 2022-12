Einde recessie alweer in zicht, maar huizenprijzen dalen volgens DNB met meer dan 6 procent in komende twee jaar

Winkelend publiek tijdens Black Friday in de Amsterdamse Kalverstraat. Beeld ANP / Ramon van Flymen

Dit blijkt uit een nieuwe prognose van De Nederlandsche Bank (DNB), die maandag verscheen. ‘Naar verwachting is de inzinking in de tweede helft van 2022 van korte duur’, schrijft de centrale bank. Daarna krabbelt de economie weer voorzichtig overeind, voorspelt DNB.

Momenteel verkeert Nederland waarschijnlijk in een recessie, al weten we dat pas zeker na het huidige kwartaal. Van een recessie is immers pas sprake bij twee opeenvolgende kwartalen van krimp. Door de Oekraïne-oorlog en de gierende inflatie slonk het bruto binnenlands product in het voorbije derde kwartaal met 0,2 procent ten opzichte van de drie maanden ervoor. Mocht het herfstkwartaal zoals verwacht ook in de min eindigen, dan blijken we achteraf bezien dus officieel de negende recessie in de afgelopen halve eeuw te hebben doorgemaakt.

Gehecht moeten we niet raken aan deze toestand, getuige de voorspellingen van DNB. Over geheel 2023 rekent de centrale bank op een groei van 0,8 procent, gevolgd door een plus van 1,6 procent het jaar erna. Dit jaar groeit de economie al met al zelfs met 4,2 procent, wat te danken is aan de voorspoedige eerste twee kwartalen van 2022.

Inflatie daalt

De inflatie komt dit jaar uit op 11,5 procent, wat vooral te wijten is aan de met 80 procent gestegen energieprijzen voor consumenten, schrijft DNB. Volgend jaar zal de inflatie echter dalen naar 4,9 procent, gevolgd door 5 procent in 2024, zo verwachten de rekenmeesters van de centrale bank. Die daling komt volgend jaar vooral op het conto van het prijsplafond op gas en elektriciteit, dat op 1 januari ingaat en eindigt in 2024.

De werkloosheid stijgt volgend jaar licht, van 3,6 procent nu naar 4,2 procent in 2023, om in 2024 weer iets te dalen. De arbeidsmarkt blijft desondanks ‘uiterst krap’: meer dan 36 procent van de ondernemers zegt te kampen met personeelstekorten, constateert DNB.

Qua loongroei belooft 2023 op het eerste gezicht een uitzonderlijk jaar te worden, met een plus van 5 procent op de salarisstrookjes van bedrijfspersoneel. Het jaar erna stijgen de cao-lonen naar verwachting met nog eens 4,2 procent. Dit is fors hoger dan tijdens het afgelopen decennium, toen de gemiddelde groei van de contractlonen 1,5 procent per jaar bedroeg.

Koopkracht

Tegelijkertijd is er, ook met het oog op de hoge inflatie, ‘mogelijk ruimte voor hogere loongroei’, merkt De Nederlandsche Bank op. De historisch gezien toch al vrij lage ‘arbeidsinkomensquote’, oftewel het deel van de economische koek dat naar werkende Nederlanders gaat, belooft de komende twee jaar alleen maar verder te slinken, verwacht DNB. De arbeidsproductiviteit stijgt met andere woorden gemiddeld sneller dan de honoraria. Als het aan de centrale bank ligt mag het op salarisgebied wel een onsje meer zijn, mits de financiële gezondheid van bedrijven dit toelaat.

Al met al stijgt het reëel beschikbare inkomen volgend jaar met 1,6 procent. Dat is mede te danken aan overheidsmaatregelen om de fors gestegen energierekeningen van huishoudens te compenseren. In 2024 verwacht DNB juist een daling van het reëel beschikbare inkomen met 2,5 procent. Dit is behalve aan het aflopen van de steunmaatregelen ook te wijten aan de hogere hypotheekrente, waardoor Nederlanders meer geld kwijt zijn aan woonlasten. De hypotheekrentes stegen in 2022 met ongeveer 3 procentpunt, schrijft DNB.

Deze rentestijging resulteert naar verwachting in een daling van de huizenprijzen. In oktober lagen de huizenprijzen nog 8 procent hoger dan een jaar eerder. Inmiddels lijkt er een ommekeer. DNB constateert een ruimer woningaanbod, een oplopende verkooptijd en minder en lagere overbiedingen. Voor 2023 voorspelt de toezichthouder een huizenprijsdaling met 3,1 procent, gevolgd door een daling van 3,3 procent in 2024.