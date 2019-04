Einde dreigt voor Hudson’s Bay in Nederland, meldt Duits zakenblad

Mensen staan in de rij tijdens de opening van het warenhuis Hudson's Bay in Hoog Catharijne. Beeld ANP

Dit meldt het Duitse zakenblad Wirtschaftswoche op basis van interne documenten van Karstadt, dat sinds de fusie in november met de Europese tak van Hudson’s Bay ook het moederbedrijf is van de Nederlandse filialen. Hudson’s Bay Nederland, dat nog niet inhoudelijk zegt te willen reageren op de berichtgeving, blijkt een groot zorgenkind voor Karstadt, een 138 jaar oude Duitse warenhuisketen. Als de Nederlandse filialen op de huidige voet doorgaan, dan stevenen ze tot 2028 af op een verlies tot wel 1 miljard euro, aldus Wirtschaftswoche.

Dat het niet lekker loopt in Nederland met Hudson’s Bay was al langer duidelijk. De Telegraaf meldde eerder al op basis van interne documenten dat de Nederlandse warenhuizen forse verliezen leden, ondanks een omzet van 80 miljoen euro in het eerste Nederlandse jaar. De winkelformule en het dure imago van Canada’s oudste bedrijf zouden maar matig aanslaan bij Nederlandse klanten, een probleem dat Hudson’s Bay sindsdien te lijf probeert te gaan met lagere prijzen.

‘Niemand van ons kan begrijpen met hoe weinig risicobewustzijn en echte analyse van de behoeften van Nederlandse klanten deze markttoetreding tot stand is gekomen’, zegt Karstadt-baas Stephan Fanderl in een interview op het intranet van de Duitse warenhuisketen over het Nederlandse avontuur van Hudson’s Bay.

De warenhuisketen telt vijftien filialen in Nederland, van Haarlem tot Enschede en van Zwolle tot Maastricht. Eind maart opende het warenhuis nog een vestiging in Utrecht in winkelcentrum Hoog Catharijne, in het oude pand van de V&D.