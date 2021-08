Einde coronacrisis en Europees cadeautje zorgen voor ‘uitzonderlijke’ winst Rabobank, maar of de klant daar ook van profiteert?

Rabobank-ceo Wiebe Draijer. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

Met bijna 2,2 miljard euro is de winst die Rabobank het afgelopen half jaar maakte ronduit spectaculair. In de eerste helft van 2020 hield de bank onder de streep ‘slechts’ 227 miljoen euro over.

De zonnige cijfers zijn bovenal het gevolg van het snelle herstel van de Nederlandse economie. Vorig jaar zetten de banken zich schrap voor een golf aan faillissementen. Rabobank reserveerde in totaal meer dan 1,9 miljard euro om verliezen op leningen op te vangen.

Die verwachte coronaschade blijft voorlopig uit. Met dank aan de ruimhartige steunpakketten van de overheid. Bovendien hebben de voedselindustrie en de agrarische sector, waarin Rabobank veel geld heeft zitten, relatief weinig last van corona. Hierdoor kan nu 274 miljoen euro weer uit de stroppenpot worden gehaald.

Klanten gaan beleggen

De belangen die de bank heeft in andere bedrijven, zoals de Amerikaanse Mechanics Bank en verzekeraar Achmea, werden fors meer waard. ‘Dat is in lijn met de stijgende beurzen’, legde bestuursvoorzitter Draijer donderdagochtend uit in een persconferentie. Daarnaast zag Rabobank de inkomsten uit provisies stijgen. Dan gaat het bijvoorbeeld om het begeleiden van fusies en overnames van bedrijven. Ook willen steeds meer particuliere klanten beleggen.

Als het om hypotheken gaat, blijft Rabobank ondertussen marktleider. Het marktaandeel steeg zelfs licht naar 23 procent. De bank beschouwt die leningen als buitengewoon veilig. Het gebeurt zelden dat Nederlandse huishoudens hun maandelijkse rente en aflossing niet betalen. Daar komt bij dat de hypotheekschuld ten opzichte van de waarde van de woning in tien jaar tijd sterk is gedaald: van meer dan 80 procent naar 56 procent nu. Dat is te danken aan vrijwillige aflossingen en stijgende huizenprijzen.

Negatieve rente

Alle hosanna ten spijt krijgen klanten amper rente over hun spaargeld. Draijer wil zelfs niet uitsluiten dat een groter deel negatieve rente gaat betalen: ‘Nu heeft 95 procent van onze klanten daar niet mee te maken, maar ik kan niet beloven dat dat percentage niet lager wordt.’

De topman wijst met de beschuldigende vinger naar de Europese Centrale Bank. Die vraagt banken tegenwoordig een vergoeding over de spaartegoeden die zij stallen in Frankfurt. Toch had Rabobank ook hier een meevaller. Om de pijn te verzachten en de kredietverlening te stimuleren, kunnen banken tegenwoordig namelijk onder bepaalde voorwaarden geld toe krijgen op langlopende leningen die zij afsluiten bij de centrale bank. Dit zogenoemde ‘TLTRO-programma’ leverde Rabank het afgelopen jaar maar liefst 192 miljoen euro op.