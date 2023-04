Eilandbewoner krijgt prachtjacht, zichzelf bevoordelende bankier vangt bot

Gaston Browne Beeld ANP

Winnaar: Gaston Browne

Tenzij de eigenaar van de Alfa Nero zich nog op de valreep heeft gemeld, mag Gaston Browne zich als minister van Financiën van Antigua en Barbuda de trotse eigenaar noemen van het 81 meter lange luxejacht. De boot heeft een Nederlandse tintje, want het vaartuig is gemaakt door scheepswerf Oceanco in Alblasserdam, en heeft onder meer een infinity pool dat kan transformeren tot een landingsplaats voor helikopters.

De Alfa Nero ligt al ruim anderhalf jaar in de haven van Falmouth en de kosten van dat verblijf zijn ondertussen opgelopen tot meer dan een half miljoen dollar. Volgens de overheid van het Caribische eiland vormt het jacht, dat 81 miljoen dollar (75 miljoen euro) waard is, ‘een bedreiging voor het milieu, de gezondheid en de veiligheid van personen die de haven gebruiken, en een bedreiging voor de veiligheid van andere schepen in de haven’.

De eigenaar kreeg tien dagen de tijd om zich te melden en die deadline liep vrijdag af. Volgens Antigua en Barbuda behoort het jacht toe aan de Russische miljardair Andrey Guryev, die op de internationale sanctielijst staat vanwege de oorlog in Oekraïne. Maar deze week ontkende een advocaat van Guryev dat. Zijn broodheer zou het jacht enkel een paar keer gehuurd hebben.

Browne, niet alleen minister van Financiën maar ook premier, gaat niet zelf genieten van het luxueuze leven aan boord. De opbrengst van de verkoop gaat, na aftrek van de kosten, naar de ontwikkeling van de eilandstaat.

Michael Klein Beeld Getty

Verliezer: Michael Klein

Michael Klein had het allemaal slim bedacht. Credit Suisse, de Zwitserse bank waar hij in de raad van commissarissen zat, zou zijn zakenbank M. Klein & Co kopen voor 175 miljoen dollar, die samenvoegen met de eigen zakenbank, en het geheel omstreeks 2025 verzelfstandigen als CS First Boston.

En wie zou er dan beter geplaatst zijn om die bank te leiden dan Michael Klein? Niemand, vond Michael Klein die, nadat hij het plan had geplugd bij zijn medecommissarissen, daar opstapte zodat hij Credit Suisse 10 miljoen dollar kon factureren als consultant voor het uitvoeren van ditzelfde plan.

Ondanks deze enorme belangenconflicten leek het er lang op dat niemand hem een strobreed in de weg zou leggen. De 59-jarige Klein geldt als een Midasfiguur in de financiële wereld. Van grote beursintroducties tot megafusies: Klein wist er bijna altijd flink geld aan te verdienen, tot jaloezie maar ook bewondering van zijn rivalen.

Maar toen implodeerde Credit Suisse, en daarmee ook het plan van Klein. Deze week werd helemaal duidelijk dat UBS, dat dankzij een oekaze van de Zwitserse overheid Credit Suisse heeft overgenomen, geen interesse heeft om zijn zakenbank te kopen. UBS gaat liever de fine fleur van de zakenbanktak van Credit Suisse integreren.

Klein mag wel nog altijd rekenen op een verbrekingsvergoeding van 20 miljoen dollar. Een tiende van het bedrag waar hij op had mogen rekenen als CS First Boston was afgesplitst en naar de beurs was gegaan.